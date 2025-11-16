Британский МИД обновил список стран с высоким риском отравления алкоголем

Туристам из Великобритании рекомендовано проявлять повышенную осторожность в восьми новых странах из-за угрозы отравления контрафактным алкоголем, передает Lada.kz со ссылкой на TengriTravel .

Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) обновило перечень стран, где путешественникам следует быть особенно внимательными из-за риска отравления алкогольными напитками.

Ранее в список входили:

Камбоджа;

Индонезия;

Турция;

Коста-Рика;

Таиланд;

Вьетнам;

Лаос;

Фиджи.

Теперь к ним добавлены еще восемь государств:

Эквадор;

Кения;

Япония;

Мексика;

Нигерия;

Перу;

Уганда;

Россия.

В рекомендациях FCDO отмечается, что ранее предупреждения касались только мест, где отравления алкогольными напитками фиксировались у граждан Великобритании.

В ведомстве пояснили, что опасность представляют алкогольные напитки с содержанием метанола – технического спирта, который используется в антифризе и растворителях.

Даже небольшое количество метанола может вызвать слепоту или смерть в течение 12-48 часов после употребления. Это токсичное вещество не имеет вкуса и запаха, поэтому путешественники не могут его обнаружить, - говорится в сообщении МИД.

Британские дипломаты рекомендуют воздерживаться от сомнительных алкогольных напитков и проявлять повышенную бдительность при выборе местного алкоголя в этих странах.