Британский МИД обновил список стран с высоким риском отравления алкоголем

Туристам из Великобритании рекомендовано проявлять повышенную осторожность в восьми новых странах из-за угрозы отравления контрафактным алкоголем, передает Lada.kz со ссылкой на TengriTravel.
Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) обновило перечень стран, где путешественникам следует быть особенно внимательными из-за риска отравления алкогольными напитками.
Ранее в список входили:
Теперь к ним добавлены еще восемь государств:
В рекомендациях FCDO отмечается, что ранее предупреждения касались только мест, где отравления алкогольными напитками фиксировались у граждан Великобритании.
В ведомстве пояснили, что опасность представляют алкогольные напитки с содержанием метанола – технического спирта, который используется в антифризе и растворителях.
Даже небольшое количество метанола может вызвать слепоту или смерть в течение 12-48 часов после употребления. Это токсичное вещество не имеет вкуса и запаха, поэтому путешественники не могут его обнаружить, - говорится в сообщении МИД.
Британские дипломаты рекомендуют воздерживаться от сомнительных алкогольных напитков и проявлять повышенную бдительность при выборе местного алкоголя в этих странах.
