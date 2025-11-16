18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
16.11.2025, 15:45

Британский МИД обновил список стран с высоким риском отравления алкоголем

Новости Мира

Туристам из Великобритании рекомендовано проявлять повышенную осторожность в восьми новых странах из-за угрозы отравления контрафактным алкоголем, передает Lada.kz со ссылкой на TengriTravel.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Великобритании (FCDO) обновило перечень стран, где путешественникам следует быть особенно внимательными из-за риска отравления алкогольными напитками.

Ранее в список входили:

  • Камбоджа;
  • Индонезия;
  • Турция;
  • Коста-Рика;
  • Таиланд;
  • Вьетнам;
  • Лаос;
  • Фиджи.

Теперь к ним добавлены еще восемь государств:

  • Эквадор;
  • Кения;
  • Япония;
  • Мексика;
  • Нигерия;
  • Перу;
  • Уганда;
  • Россия.

В рекомендациях FCDO отмечается, что ранее предупреждения касались только мест, где отравления алкогольными напитками фиксировались у граждан Великобритании.

В ведомстве пояснили, что опасность представляют алкогольные напитки с содержанием метанола – технического спирта, который используется в антифризе и растворителях.

Даже небольшое количество метанола может вызвать слепоту или смерть в течение 12-48 часов после употребления. Это токсичное вещество не имеет вкуса и запаха, поэтому путешественники не могут его обнаружить, - говорится в сообщении МИД.

Британские дипломаты рекомендуют воздерживаться от сомнительных алкогольных напитков и проявлять повышенную бдительность при выборе местного алкоголя в этих странах.

0
0
0
