400 лет под водой: раскрыт главный долгожитель планеты

Когда говорят о животных-долгожителях, чаще всего вспоминают черепах. Однако истинный рекорд принадлежит другому виду — гренландской акуле, возраст которой, по данным научных исследований, может достигать порядка 400 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: ru.pngtree.com

Такой вывод учёные сделали благодаря радиоуглеродному анализу тканей глаз — методу, который позволил определить примерный возраст особей и поразил даже специалистов.

Обитатель холодных морей и медленного времени

Гренландская акула встречается в ледяных водах Северной Атлантики. Именно низкая температура и крайне медленный метаболизм позволяют ей существовать веками. Некоторые особи появились на свет ещё в эпоху европейского Ренессанса — и до сих пор продолжают плавать в северных морях.

Этот вид растёт необычайно медленно: за год рыба прибавляет примерно один сантиметр. Такой темп развития напрямую связан с её феноменальной продолжительностью жизни, благодаря чему исследователи называют акулу «живым свидетелем истории».

Другие рекордсмены: от моллюсков до «бессмертной» медузы

Хотя гренландская акула и стала символом животного-долгожителя, она не единственная, способная пережить столетия.

Среди известных экземпляров:

арктические моллюски , чей срок жизни может превышать 500 лет;

«бессмертная» медуза Turritopsis dohrnii, способная возвращаться в раннюю стадию развития и начинать жизненный цикл заново.

Эти примеры подтверждают, что природа значительно разнообразнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.

Почему акула живёт так долго

Учёные продолжают изучать генетику гренландской акулы в поисках механизмов, замедляющих старение. Специалисты предполагают, что секрет может быть скрыт в особенностях её ДНК, а также в образе жизни.

Акула ведёт спокойное существование: активно охотится она редко, чаще питается падалью. Небольшие энергозатраты, низкий уровень стресса и замедленный обмен веществ — всё это создаёт условия, идеальные для долгой жизни.

Свидетельница истории в глубинах океана

Для научных экспедиций встреча с гренландской акулой — событие. Перед исследователями оказывается создание, которое пережило смену эпох, цивилизаций и исторических поворотных моментов.

Эти животные напоминают, что океан живёт по своим законам, где время течёт иначе, а человеческая история — лишь мгновение. Пока учёные ищут ответы на вопросы о долголетии, природа бережно хранит свои тайны в ледяных глубинах северных морей.