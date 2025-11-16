400 лет под водой: раскрыт главный долгожитель планеты

Когда говорят о животных-долгожителях, чаще всего вспоминают черепах. Однако истинный рекорд принадлежит другому виду — гренландской акуле, возраст которой, по данным научных исследований, может достигать порядка 400 лет, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Такой вывод учёные сделали благодаря радиоуглеродному анализу тканей глаз — методу, который позволил определить примерный возраст особей и поразил даже специалистов.
Гренландская акула встречается в ледяных водах Северной Атлантики. Именно низкая температура и крайне медленный метаболизм позволяют ей существовать веками. Некоторые особи появились на свет ещё в эпоху европейского Ренессанса — и до сих пор продолжают плавать в северных морях.
Этот вид растёт необычайно медленно: за год рыба прибавляет примерно один сантиметр. Такой темп развития напрямую связан с её феноменальной продолжительностью жизни, благодаря чему исследователи называют акулу «живым свидетелем истории».
Хотя гренландская акула и стала символом животного-долгожителя, она не единственная, способная пережить столетия.
Среди известных экземпляров:
арктические моллюски, чей срок жизни может превышать 500 лет;
«бессмертная» медуза Turritopsis dohrnii, способная возвращаться в раннюю стадию развития и начинать жизненный цикл заново.
Эти примеры подтверждают, что природа значительно разнообразнее и удивительнее, чем кажется на первый взгляд.
Учёные продолжают изучать генетику гренландской акулы в поисках механизмов, замедляющих старение. Специалисты предполагают, что секрет может быть скрыт в особенностях её ДНК, а также в образе жизни.
Акула ведёт спокойное существование: активно охотится она редко, чаще питается падалью. Небольшие энергозатраты, низкий уровень стресса и замедленный обмен веществ — всё это создаёт условия, идеальные для долгой жизни.
Для научных экспедиций встреча с гренландской акулой — событие. Перед исследователями оказывается создание, которое пережило смену эпох, цивилизаций и исторических поворотных моментов.
Эти животные напоминают, что океан живёт по своим законам, где время течёт иначе, а человеческая история — лишь мгновение. Пока учёные ищут ответы на вопросы о долголетии, природа бережно хранит свои тайны в ледяных глубинах северных морей.
Комментарии0 комментарий(ев)