Детей по всему миру начал поражать опасный недуг

Медицинское сообщество фиксирует устойчивый рост числа детей, страдающих повышенным артериальным давлением. Об этом говорится в крупном международном исследовании, опубликованном научным порталом Lancet. Авторы подчеркивают, что гипертония, традиционно считавшаяся проблемой зрелого возраста, все чаще диагностируется у детей и подростков, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По данным публикации, сегодня заболевание уже поражает значительную долю несовершеннолетних по всему миру — и эта тенденция продолжает усиливаться.
Специалисты связывают ухудшение статистики прежде всего с изменениями образа жизни. Среди ключевых факторов отмечаются:
увеличение числа детей с ожирением;
снижение физической активности;
изменение питания и рост потребления продуктов с высоким содержанием соли и сахара;
распространение вредных привычек, включая раннее употребление энергетических напитков.
Исследователи проанализировали массив данных, охватывающий результаты более чем 443 тысяч детей. Сравнение показателей за двадцать лет — с 2000 по 2020 год — показало, что распространенность детской гипертонии выросла почти вдвое.
По информации из исследования:
среди мальчиков показатель увеличился с 3,4% до 6,53%;
среди девочек — с 3,02% до 5,82%.
Таким образом, диагноз, который еще недавно считался редкостью для несовершеннолетних, стремительно становится массовым.
Результаты исследования прокомментировал президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано. По его словам, новые данные лишь подтверждают то, что кардиологи наблюдают в реальной практике уже много лет.
Эксперт отметил, что ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы у детей и подростков происходит системно.
По его словам:
гипертонию традиционно относят к заболеваниям взрослых;
фиксировать ее в столь раннем возрасте — крайне тревожный сигнал;
высокое давление в детстве повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.
Артериальная гипертензия — это стойкое повышение артериального давления. Диагноз устанавливается при:
систолическом давлении от 140 мм рт. ст.,
и/или диастолическом давлении от 90 мм рт. ст. и выше.
По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу 2020 года гипертония наблюдалась у 1,13 миллиарда человек по всему миру. При этом около 40% больных не знают о своем состоянии, а лечение получает лишь примерно каждый десятый пациент.
Эксперты подчеркивают: раннее выявление и профилактика гипертонии становятся ключевым элементом защиты будущего поколения от тяжелых хронических заболеваний. Рост заболеваемости среди детей — сигнал для систем здравоохранения по всему миру пересмотреть подходы к мониторингу, диагностике и профилактике.
Комментарии0 комментарий(ев)