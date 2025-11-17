18+
17.11.2025, 06:39

Детей по всему миру начал поражать опасный недуг

Новости Мира 0 661

Медицинское сообщество фиксирует устойчивый рост числа детей, страдающих повышенным артериальным давлением. Об этом говорится в крупном международном исследовании, опубликованном научным порталом Lancet. Авторы подчеркивают, что гипертония, традиционно считавшаяся проблемой зрелого возраста, все чаще диагностируется у детей и подростков.

Фото: pixabay
Фото: pixabay

По данным публикации, сегодня заболевание уже поражает значительную долю несовершеннолетних по всему миру — и эта тенденция продолжает усиливаться.

Что стоит за ростом заболеваний

Специалисты связывают ухудшение статистики прежде всего с изменениями образа жизни. Среди ключевых факторов отмечаются:

  • увеличение числа детей с ожирением;

  • снижение физической активности;

  • изменение питания и рост потребления продуктов с высоким содержанием соли и сахара;

  • распространение вредных привычек, включая раннее употребление энергетических напитков.

Исследователи проанализировали массив данных, охватывающий результаты более чем 443 тысяч детей. Сравнение показателей за двадцать лет — с 2000 по 2020 год — показало, что распространенность детской гипертонии выросла почти вдвое.

Насколько ухудшилась статистика

По информации из исследования:

  • среди мальчиков показатель увеличился с 3,4% до 6,53%;

  • среди девочек — с 3,02% до 5,82%.

Таким образом, диагноз, который еще недавно считался редкостью для несовершеннолетних, стремительно становится массовым.

Мнение экспертов: «болезнь взрослых» молодеет

Результаты исследования прокомментировал президент Испанского кардиологического общества Игнасио Фернандес Лосано. По его словам, новые данные лишь подтверждают то, что кардиологи наблюдают в реальной практике уже много лет.

Эксперт отметил, что ухудшение состояния сердечно-сосудистой системы у детей и подростков происходит системно.
По его словам:

  • гипертонию традиционно относят к заболеваниям взрослых;

  • фиксировать ее в столь раннем возрасте — крайне тревожный сигнал;

  • высокое давление в детстве повышает риски развития сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.

Что такое артериальная гипертензия

Артериальная гипертензия — это стойкое повышение артериального давления. Диагноз устанавливается при:

  • систолическом давлении от 140 мм рт. ст.,

  • и/или диастолическом давлении от 90 мм рт. ст. и выше.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к концу 2020 года гипертония наблюдалась у 1,13 миллиарда человек по всему миру. При этом около 40% больных не знают о своем состоянии, а лечение получает лишь примерно каждый десятый пациент.

Почему эта проблема важна уже сейчас

Эксперты подчеркивают: раннее выявление и профилактика гипертонии становятся ключевым элементом защиты будущего поколения от тяжелых хронических заболеваний. Рост заболеваемости среди детей — сигнал для систем здравоохранения по всему миру пересмотреть подходы к мониторингу, диагностике и профилактике.

