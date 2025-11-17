18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 07:52

Солнце готовит сюрпризы: прогноз магнитных бурь на ближайшие пять лет

Новости Мира 0 441

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт сообщил о прогнозе поведения Солнца на ближайшие годы. По его словам, число магнитных бурь постепенно снизится и этот процесс продлится до 2030 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Пик солнечной активности уже пройден

Эйсмонт отметил, что пик активности Солнца, вероятнее всего, пришёлся на 2024 год. Стандартный цикл солнечной активности длится примерно 11 лет, и сейчас наблюдается планомерное снижение интенсивности процессов на светиле.

Магнитные бури всё ещё возможны

Учёный подчеркнул, что даже в периоды относительного спокойствия Солнце способно провоцировать мощные всплески. Они вызывают геомагнитные возмущения, которые могут влиять на земные системы. Однако точный прогноз таких вспышек сделать невозможно.

Статистика последних лет

С начала 2025 года учёные зафиксировали более 60 магнитных бурь. Для сравнения, за весь 2024 год их количество не превышало 45. Анализ последних двух десятилетий показывает, что лишь дважды подряд наблюдались экстремальные магнитные бури, но есть вероятность, что 2025 год может установить новый рекорд по их интенсивности и мощности.

0
0
0
