17.11.2025, 08:07

Полицейский в Германии стал женщиной ради привилегий

Новости Мира

В мае 2025 года офицер полиции Дюссельдорфа официально зарегистрировал смену пола через документы, став женщиной. Этот шаг был мотивирован желанием воспользоваться привилегиями, предоставляемыми женщинам на службе, сообщает Lada.kz со ссылкой на berliner-telegraph.

Фото: freepik
Фото: freepik

Руководство обвиняет в мошенничестве

После ряда инцидентов руководство полицейского отдела предъявило обвинения в мошенничестве. Правоохранитель, в свою очередь, заявил, что стал жертвой дискриминации на рабочем месте. 

Мотивы стали известны коллегам

Реальные намерения сотрудника вскрылись после жалоб со стороны коллег. Как выяснилось, после планируемого повышения полицейский собирался вновь изменить пол на мужской и жениться на своей невесте.

Судебное разбирательство

На данный момент суд рассматривает иск отдела полиции о мошенничестве. Адвокат полицейского отвергает обвинения и называет позицию руководства «квирфобной» — враждебной по отношению к людям с нетрадиционной гендерной идентичностью.

По словам защитника, его подзащитная родилась в мужском теле, но несколько лет живет как женщина и официально изменила пол через органы ЗАГС. После уведомления руководства и коллег негативной реакции с их стороны не последовало.

Шутка или мотив?

Адвокат утверждает, что заявление о том, что «смена пола поможет при повышении», было сделано исключительно в шутку и не имело скрытых мотивов.

«Не каждому хочется обсуждать личные вещи в коридорах учреждения, — пояснил юрист Арнольд. — Она просто попыталась снять напряжение шуткой, не преследуя никаких скрытых целей».

