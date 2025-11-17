Полицейский в Германии стал женщиной ради привилегий

В мае 2025 года офицер полиции Дюссельдорфа официально зарегистрировал смену пола через документы, став женщиной. Этот шаг был мотивирован желанием воспользоваться привилегиями, предоставляемыми женщинам на службе, сообщает Lada.kz со ссылкой на berliner-telegraph.
После ряда инцидентов руководство полицейского отдела предъявило обвинения в мошенничестве. Правоохранитель, в свою очередь, заявил, что стал жертвой дискриминации на рабочем месте.
Реальные намерения сотрудника вскрылись после жалоб со стороны коллег. Как выяснилось, после планируемого повышения полицейский собирался вновь изменить пол на мужской и жениться на своей невесте.
На данный момент суд рассматривает иск отдела полиции о мошенничестве. Адвокат полицейского отвергает обвинения и называет позицию руководства «квирфобной» — враждебной по отношению к людям с нетрадиционной гендерной идентичностью.
По словам защитника, его подзащитная родилась в мужском теле, но несколько лет живет как женщина и официально изменила пол через органы ЗАГС. После уведомления руководства и коллег негативной реакции с их стороны не последовало.
Адвокат утверждает, что заявление о том, что «смена пола поможет при повышении», было сделано исключительно в шутку и не имело скрытых мотивов.
«Не каждому хочется обсуждать личные вещи в коридорах учреждения, — пояснил юрист Арнольд. — Она просто попыталась снять напряжение шуткой, не преследуя никаких скрытых целей».
Комментарии0 комментарий(ев)