У Высоцкой и Кончаловского появился третий ребенок

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский стали родителями в третий раз. Об этом телеведущая открыто рассказала в недавнем интервью на Fametime TV, удивив поклонников своей откровенностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
52-летняя Юлия призналась, что третья дочь семьи появилась в их жизни четыре года назад. Решение о появлении ребенка было связано с усыновлением: девочка осталась без родителей всего на девятый день жизни.
«Мы часто думали о том, чтобы усыновить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — поделилась актриса.
Высоцкая подчеркнула, что эта информация не была секретом, однако пара не афишировала событие, предпочтя сохранить его в семейном кругу.
В интервью Юлия также рассказала о своих детских мечтах. Она всегда хотела иметь пятерых детей, однако в браке с Кончаловским у них появились только двое — дочь Мария и сын Петр.
К сожалению, семья столкнулась с трагедией: 26-летняя Мария находится в коме уже более десяти лет после серьезной автомобильной аварии. Юлия отметила, что вся семья прилагает максимум усилий, чтобы поддерживать дочь и бороться за ее жизнь.
Сын Петр в настоящее время учится в Москве на архитектора. По словам Юлии, он предпочитает держаться в стороне от публичного внимания и не стремится к известности.
Комментарии0 комментарий(ев)