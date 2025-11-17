У Высоцкой и Кончаловского появился третий ребенок

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая и режиссер Андрей Кончаловский стали родителями в третий раз. Об этом телеведущая открыто рассказала в недавнем интервью на Fametime TV, удивив поклонников своей откровенностью, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: ru.pinterest.com

Неожиданное открытие о дочери

52-летняя Юлия призналась, что третья дочь семьи появилась в их жизни четыре года назад. Решение о появлении ребенка было связано с усыновлением: девочка осталась без родителей всего на девятый день жизни.

«Мы часто думали о том, чтобы усыновить кого-то. И вот недавно у нас появилось такое чудо — Соня», — поделилась актриса.

Высоцкая подчеркнула, что эта информация не была секретом, однако пара не афишировала событие, предпочтя сохранить его в семейном кругу.

Семейные планы и несбывшиеся мечты

В интервью Юлия также рассказала о своих детских мечтах. Она всегда хотела иметь пятерых детей, однако в браке с Кончаловским у них появились только двое — дочь Мария и сын Петр.

К сожалению, семья столкнулась с трагедией: 26-летняя Мария находится в коме уже более десяти лет после серьезной автомобильной аварии. Юлия отметила, что вся семья прилагает максимум усилий, чтобы поддерживать дочь и бороться за ее жизнь.

Сын учится и избегает публичности

Сын Петр в настоящее время учится в Москве на архитектора. По словам Юлии, он предпочитает держаться в стороне от публичного внимания и не стремится к известности.