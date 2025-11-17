Покойник получает деньги? В Сети нашли зарплатную ведомость Пригожина, заставляющую усомниться в смерти

Более двух лет прошло с момента авиакатастрофы, унесшей жизнь Евгения Пригожина, основателя ЧВК «Вагнер». Несмотря на официальные данные о его гибели, интернет-пространство продолжает быть ареной для конспирологических теорий, пытающихся «оживить» известного военного деятеля, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: cnn.com

В Сети появился документ, ставящий под сомнение смерть

На днях телеграм-канал «Срочно, сейчас» опубликовал документ, который якобы подтверждает, что Пригожин инсценировал свою смерть. Речь идет о зарплатной ведомости, согласно которой предприниматель продолжает получать заработную плату от нескольких компаний.

Авторы публикации убеждены: это прямое доказательство того, что Пригожин жив и скрывается где-то в мире. В комментариях пользователи начали активно обсуждать возможное местоположение главы ЧВК.

Связь с Венесуэлой: теория о тайной поездке

Некоторые интернет-пользователи вспомнили недавний рейс из Москвы в Венесуэлу таинственного военно-транспортного самолета, связанного с ЧВК «Вагнер». Этот борт уже попадал под санкции США за грузоперевозки в интересах компании.

По мнению сторонников версии о живом Пригожине, зарплатная ведомость может быть связана с этим рейсом. В их гипотезах Пригожин якобы отправился в Венесуэлу, где мог выступать в роли военного советника президента Николаса Мадуро.

Эксперт сомневается в правдоподобности версии

Экономист и бизнесмен Алексей Петропольский прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом». Он выразил скептицизм относительно «венесуэльской» версии:

«Я думаю, что это фотошоп (зарплатная ведомость основателя ЧВК „Вагнер“), потому что как только появляется свидетельство о смерти, сразу передаются данные по ИНН человека и СНИЛСу о том, что он больше ничего не получает. Поэтому фактически всё, что придумали, это только придумали. Либо был двойник по Ф.И.О.»

Эксперт считает, что опубликованные документы не могут считаться достоверным доказательством того, что Пригожин жив.