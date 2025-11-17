Почему немецкие пенсионеры рвутся в Калининград? Что им нужно в России, кроме денег

В последние годы наблюдается заметная тенденция: все больше пенсионеров из Германии переезжают в Калининградскую область. Их интерес к российскому региону объясняется как финансовыми, так и эмоциональными мотивами. По словам путешественника Марка Ерёмина, число таких приезжих уже исчисляется сотнями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pikabu.ru

Финансовая привлекательность

Одним из ключевых факторов является возможность комфортной жизни на немецкую пенсию. Средний доход пенсионера в Германии составляет 1200–1800 евро в месяц. В ФРГ эти деньги часто позволяют лишь скромное существование, тогда как в Калининграде на такую сумму можно вести достаточно обеспеченную жизнь.

Пенсионеры отмечают, что их бюджет легко покрывает аренду жилья, лекарства, питание, посещение медицинских центров и развлечения. Многие используют это время для активных путешествий по региону и стране. Один из приезжих поделился блогеру:

"В Калининграде я живу, а в Германии — выживал."

Ностальгия и культурная близость

Калининград привлекает немцев не только деньгами, но и атмосферой. Город сохранил множество старинных зданий в немецком стиле, мощеные улочки и европейский дух, что делает его более привычным для приезжих, чем другие российские города.

Компактный город, мягкий климат, доступная медицина и лекарства, адекватные цены — всё это создаёт комфортные условия для жизни иностранцев.

Поиск корней и культурной идентичности

Некоторые пенсионеры приезжают в Калининград, чтобы восстановить связь с историей своих семей. В регионе живёт немецкая диаспора, а многие имеют родственников или предков, которые когда-то жили здесь, в бывшем Кёнигсберге.

По словам Ерёмина, знание немецкого языка помогает многим адаптироваться: одни сохранили навык со времён ГДР, другие учат базовый минимум и обходятся им в повседневной жизни.