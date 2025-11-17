18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.11.2025, 12:27

Почему немецкие пенсионеры рвутся в Калининград? Что им нужно в России, кроме денег

Новости Мира 0 1 429

В последние годы наблюдается заметная тенденция: все больше пенсионеров из Германии переезжают в Калининградскую область. Их интерес к российскому региону объясняется как финансовыми, так и эмоциональными мотивами. По словам путешественника Марка Ерёмина, число таких приезжих уже исчисляется сотнями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: pikabu.ru
Фото: pikabu.ru

Финансовая привлекательность

Одним из ключевых факторов является возможность комфортной жизни на немецкую пенсию. Средний доход пенсионера в Германии составляет 1200–1800 евро в месяц. В ФРГ эти деньги часто позволяют лишь скромное существование, тогда как в Калининграде на такую сумму можно вести достаточно обеспеченную жизнь.

Пенсионеры отмечают, что их бюджет легко покрывает аренду жилья, лекарства, питание, посещение медицинских центров и развлечения. Многие используют это время для активных путешествий по региону и стране. Один из приезжих поделился блогеру:

"В Калининграде я живу, а в Германии — выживал."

Ностальгия и культурная близость

Калининград привлекает немцев не только деньгами, но и атмосферой. Город сохранил множество старинных зданий в немецком стиле, мощеные улочки и европейский дух, что делает его более привычным для приезжих, чем другие российские города.

Компактный город, мягкий климат, доступная медицина и лекарства, адекватные цены — всё это создаёт комфортные условия для жизни иностранцев.

Поиск корней и культурной идентичности

Некоторые пенсионеры приезжают в Калининград, чтобы восстановить связь с историей своих семей. В регионе живёт немецкая диаспора, а многие имеют родственников или предков, которые когда-то жили здесь, в бывшем Кёнигсберге.

По словам Ерёмина, знание немецкого языка помогает многим адаптироваться: одни сохранили навык со времён ГДР, другие учат базовый минимум и обходятся им в повседневной жизни.

3
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь