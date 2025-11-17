Почему немецкие пенсионеры рвутся в Калининград? Что им нужно в России, кроме денег

В последние годы наблюдается заметная тенденция: все больше пенсионеров из Германии переезжают в Калининградскую область. Их интерес к российскому региону объясняется как финансовыми, так и эмоциональными мотивами. По словам путешественника Марка Ерёмина, число таких приезжих уже исчисляется сотнями, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Одним из ключевых факторов является возможность комфортной жизни на немецкую пенсию. Средний доход пенсионера в Германии составляет 1200–1800 евро в месяц. В ФРГ эти деньги часто позволяют лишь скромное существование, тогда как в Калининграде на такую сумму можно вести достаточно обеспеченную жизнь.
Пенсионеры отмечают, что их бюджет легко покрывает аренду жилья, лекарства, питание, посещение медицинских центров и развлечения. Многие используют это время для активных путешествий по региону и стране. Один из приезжих поделился блогеру:
"В Калининграде я живу, а в Германии — выживал."
Калининград привлекает немцев не только деньгами, но и атмосферой. Город сохранил множество старинных зданий в немецком стиле, мощеные улочки и европейский дух, что делает его более привычным для приезжих, чем другие российские города.
Компактный город, мягкий климат, доступная медицина и лекарства, адекватные цены — всё это создаёт комфортные условия для жизни иностранцев.
Некоторые пенсионеры приезжают в Калининград, чтобы восстановить связь с историей своих семей. В регионе живёт немецкая диаспора, а многие имеют родственников или предков, которые когда-то жили здесь, в бывшем Кёнигсберге.
По словам Ерёмина, знание немецкого языка помогает многим адаптироваться: одни сохранили навык со времён ГДР, другие учат базовый минимум и обходятся им в повседневной жизни.
Комментарии0 комментарий(ев)