Почему свежие яйца лучше не хранить в холодильнике

Многие уверены, что яйца обязательно нужно держать в холодильнике, но опытные продавцы и кулинары дают иной совет. Если планируете использовать продукт в течение двух недель , хранение при комнатной температуре вполне безопасно. Свежие яйца сохраняют свои качества при обычной температуре до 14 дней без потери питательной ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Getty Images

Польза естественного хранения

Оставляя яйца вне холода, вы позволяете им сохранить полный набор витаминов и микроэлементов. Постоянное воздействие низкой температуры постепенно разрушает часть полезных веществ, тогда как естественные условия оставляют их неизменными.

Удобство для кулинарии

Для приготовления теста, кремов и других блюд кулинарные эксперты советуют использовать яйца комнатной температуры. Холодные яйца нарушают однородность массы и требуют предварительного нагревания минимум на час-полтора, чтобы достичь нужного состояния.

Хранение на кухонной полке избавляет от необходимости заранее планировать готовку: яйца всегда под рукой и готовы к использованию сразу.

Когда холодильник необходим

Холодильник всё же необходим, если вы планируете хранить яйца дольше двух недель. При температуре +2…+4°C продукт остаётся свежим дольше, а низкая температура препятствует размножению опасных бактерий, включая сальмонеллу.

Важно учитывать, что яйца после холодильника нужно сразу использовать. Резкий перепад температуры создаёт конденсат на скорлупе, который ослабляет защиту и открывает путь бактериям внутрь.