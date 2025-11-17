Почему свежие яйца лучше не хранить в холодильнике

Многие уверены, что яйца обязательно нужно держать в холодильнике, но опытные продавцы и кулинары дают иной совет. Если планируете использовать продукт в течение двух недель, хранение при комнатной температуре вполне безопасно. Свежие яйца сохраняют свои качества при обычной температуре до 14 дней без потери питательной ценности, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Оставляя яйца вне холода, вы позволяете им сохранить полный набор витаминов и микроэлементов. Постоянное воздействие низкой температуры постепенно разрушает часть полезных веществ, тогда как естественные условия оставляют их неизменными.
Для приготовления теста, кремов и других блюд кулинарные эксперты советуют использовать яйца комнатной температуры. Холодные яйца нарушают однородность массы и требуют предварительного нагревания минимум на час-полтора, чтобы достичь нужного состояния.
Хранение на кухонной полке избавляет от необходимости заранее планировать готовку: яйца всегда под рукой и готовы к использованию сразу.
Холодильник всё же необходим, если вы планируете хранить яйца дольше двух недель. При температуре +2…+4°C продукт остаётся свежим дольше, а низкая температура препятствует размножению опасных бактерий, включая сальмонеллу.
Важно учитывать, что яйца после холодильника нужно сразу использовать. Резкий перепад температуры создаёт конденсат на скорлупе, который ослабляет защиту и открывает путь бактериям внутрь.
Комментарии0 комментарий(ев)