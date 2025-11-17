Гипертония начинает разрушать мозг до повышения давления

Новое исследование Медицинского центра Вейла Корнелла показало, что гипертония запускает патологические изменения в мозге задолго до того, как кровяное давление реально повышается. Результаты работы опубликованы в журнале Neuron и помогают понять, почему люди с ранней гипертонией имеют высокий риск когнитивных нарушений, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Ученые провели эксперимент на мышах, вызывая гипертонию с помощью ангиотензина — гормона, который повышает давление. Исследование включало два этапа:
На третий день — до реального подъема давления.
На 42-й день — когда когнитивные нарушения уже проявились.
Даже на третий день ученые заметили первые повреждения клеток мозга, прежде всего в:
эндотелиальных клетках, выстилающих сосуды,
интернейронах, регулирующих баланс нервных сигналов,
олигодендроцитах, поддерживающих миелиновые оболочки нейронов.
Эндотелиальные клетки преждевременно старели и хуже выполняли свои функции.
Гематоэнцефалический барьер ослабевал, что повышало риск проникновения вредных веществ в мозг.
Интернейроны повреждались, нарушая работу нейронных сетей аналогично изменениям при болезни Альцгеймера.
Олигодендроциты хуже поддерживали миелиновые оболочки, из-за чего нейроны теряли способность передавать сигналы.
К 42-му дню патологические изменения усилились, и у мышей наблюдалось явное ухудшение когнитивных функций. Это подтверждает, что гипертония влияет на мозг задолго до появления симптомов.
Доктор Костантино Ядекола, старший автор исследования, подчеркнул:
«Гипертония — основная причина поражения сердца и почек, которое можно предотвратить с помощью антигипертензивных препаратов. Поэтому ее лечение является приоритетной задачей».
Ранняя диагностика и контроль давления могут помочь защитить мозг и снизить риск развития когнитивных нарушений в будущем.
