Температура воды в Каспийском море
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
17.11.2025, 16:05

Украинский и израильский флаги, которые могут стоить Галкину свободы (видео)

Новости Мира 0 1 122

Максиму Галкину (признанному в РФ иноагентом) могут предъявить обвинение в оскорблении государственного флага Израиля. Об этом 14 ноября сообщил «Известиям» адвокат Московской городской коллегии адвокатов Михаил Салкин, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Известия".

Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov
Фото: Global Look Press/Anatoly Lomokhov

По его словам, законодательство Израиля предусматривает наказание в виде до трех лет лишения свободы либо штрафа до 54,8 тыс. шекелей, если в действиях лица усматривается умышленное унижение или порча государственного символа.

Что стало поводом: видео с украинским и израильским флагами

Причиной разбирательств стало появившееся в сети видео, на котором артист накрывает государственный флаг Израиля украинским. Эти кадры быстро разошлись по социальным сетям и вызвали негативную реакцию у части общественников, расценивших жест как демонстративное неуважение.

«Не тянет на преступление»: позиция адвоката Михаила Салкина

По словам Салкина, сам факт того, что один флаг оказался поверх другого, не образует состава преступления.

Юрист уточнил, что в израильском уголовном праве под оскорблением флага понимаются действия, намеренно выражающие очевидное неуважение. К ним относятся:

  • сжигание полотнища;

  • его порча, разрисовывание или надписи;

  • топтание;

  • осквернение иным явным способом.

С его точки зрения, ситуацию с участием Галкина можно трактовать как спорную и эмоционально окрашенную, но не как уголовно наказуемую. Тем не менее заявление принято, и власти Израиля рассматривают его в установленном порядке.

Возможные последствия: не только уголовные, но и репутационные

Ранее в этот же день адвокат Александр Бенхин отметил, что даже при отсутствии состава преступления инцидент способен нанести артисту ощутимый финансовый ущерб.

Он считает, что после появления видео часть израильских зрителей может отказаться посещать концерты Галкина, что приведёт к снижению доходов и репутационным потерям.

При этом Бенхин подчеркнул: уголовное преследование маловероятно, поскольку закон предусматривает ответственность только за умышленное осквернение государственной символики, а не за демонстрацию или перекрытие одного флага другим.

Контекст: рост доходов у блогеров-иноагентов

На фоне дискуссии вокруг поведения артиста СМИ также напомнили о тенденции роста заработков блогеров-иноагентов, чьи доходы, по данным ряда источников, увеличились втрое. Эксперты связывают это с активным освоением альтернативных рекламных каналов и схем обхода ограничений.

