Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.11.2025, 17:36

Назван самый богатый город на Земле в 2025 году

Новости Мира 0 652

Журнал CEOWORLD Magazine опубликовал рейтинг 300 самых богатых городов планеты, и столицу Японии, Токио, снова короновали лидером по уровню ВВП, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: theiier.org
Фото: theiier.org

ВВП городов-лидеров: тройка мегаполисов

По данным CEOWORLD Magazine, ВВП Токио достиг $2,55 трлн. Второе место занимает Нью-Йорк с показателем $2,49 трлн. Тройку лидеров замыкает Лос-Анджелес — $1,62 трлн.

Далее следуют:

  • Лондон — $1,47 трлн

  • Сеул — $1,42 трлн

  • Париж — $1,39 трлн

Издание подчёркивает, что первые десять городов рейтинга генерируют примерно треть мирового ВВП, что подчеркивает концентрацию экономической мощи в крупнейших мегаполисах.

Москва и другие крупные города

Столица России, Москва, заняла 17-е место в рейтинге с ВВП $0,976 трлн. Это свидетельствует о её заметной позиции в мировой экономике, хотя она отстаёт от лидеров в десятки раз по абсолютным показателям.

Лидеры мирового богатства среди людей

Ранее агентство Bloomberg опубликовало рейтинг самых состоятельных людей планеты в 2025 году. Первое место занял Ларри Эллисон, сооснователь производителя программного обеспечения Oracle, с состоянием $393 млрд.

Рост состояния Эллисона связан с увеличением котировок компании на фондовой бирже почти на 40%. Второе место в списке занимает Илон Маск с состоянием $385 млрд.

