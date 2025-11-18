Бывший премьер России включен в список террористов и экстремистов

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, признанный в стране иностранным агентом, официально внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте Росфинмониторинга, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

В базе указаны его полные данные: Касьянов Михаил Михайлович, дата рождения 12 августа 1957 года, Московская область.

Претензии к собственности и штраф за иноагентство

В ноябре прошлого года участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием отобрать у Касьянова квартиру в центре Москвы стоимостью около 700 миллионов рублей.

В том же месяце бывшего премьера привлекли к административной ответственности за нарушение закона о деятельности иностранных агентов. Таганский районный суд Москвы признал его виновным и назначил штраф в размере 45 тысяч рублей.

Признание иноагентом

В ноябре 2023 года Михаил Касьянов был официально признан иностранным агентом. Министерство юстиции РФ заявило, что он:

участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов для неограниченного круга лиц;

распространял недостоверную информацию о решениях органов власти и проводимой ими политике.

На момент признания иноагентом Касьянов проживал за пределами России.

Предшествующие аналогичные меры

Ранее в аналогичный перечень Росфинмониторинга был включен бизнесмен Борис Зимин, также признанный иностранным агентом и внесенный в список террористов и экстремистов.