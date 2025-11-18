Скрытая опасность сметаны и творога: одна добавка в магазинный продукт доводит до инсульта

Покупателям стоит быть особенно внимательными при выборе молочной продукции в магазинах. Особенно осторожными следует быть с творогом по «соблазнительно низкой цене» и сметаной, которая, по заявлениям производителей, может храниться более месяца без порчи, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Концентрат заменителя молочного жира: что скрывают упаковки

Экс-министр здравоохранения Татарстана и депутат Госдумы Айрат Фаррахов рассказал подписчикам своего Telegram-канала о рисках, связанных с такими продуктами. По его словам, в недорогом твороге и долгохранящейся сметане содержится значительная доля концентрата заменителя молочного жира (ЗМЖ).

Чаще всего это пальмовое, рапсовое или кокосовое масло, прошедшее гидрогенизацию — процесс, превращающий растительные масла в трансжиры. Эти вещества человеческий организм практически не способен перерабатывать, что делает их особенно опасными.

Трансжиры и их влияние на здоровье

Фаррахов отметил, что регулярное употребление продуктов с трансжирами повышает уровень «плохого» холестерина. Это, в свою очередь, может привести к серьёзным последствиям для здоровья:

гипертония;

инсульт;

инфаркт;

нарушения обмена веществ и ожирение.

Таким образом, экономия на молочных продуктах с помощью дешёвого творога или «непортящейся» сметаны может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем.

Советы по безопасной покупке

Депутат призвал россиян внимательно изучать состав продукта перед покупкой и не ориентироваться исключительно на низкую цену. Настоящие молочные продукты не могут стоить слишком дешево без ущерба качеству.

Важно: статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Для оценки риска употребления конкретных продуктов рекомендуется консультироваться с врачом или диетологом.