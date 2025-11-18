18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 06:59

Сергея Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище

Новости Мира 0 939

ФСБ России объявила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц страны. Имя потенциальной жертвы ведомство не раскрывало, однако «Московский комсомолец» сообщает, что целью операции украинских спецслужб был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Александр Рюмин / ТАСС- Архивное фото
Александр Рюмин / ТАСС- Архивное фото

По информации СМИ, попытка покушения планировалась на Троекуровском кладбище, где Шойгу посещал могилы родственников.

Как произошла угроза

Сообщается, что покушение готовилось несколькими днями ранее, во время визита Шойгу на могилы семьи. Среди захоронений находятся могилы его родителей — Кужугета Сергеевича и Александры Яковлевны, а также его сестры Ларисы, которая скончалась в 2021 году. В день, когда планировалось покушение, отмечалась годовщина смерти матери секретаря Совета безопасности.

Подозреваемые и задержания

ФСБ заявила о задержании трёх человек:

  • супружеской пары из России, ранее судимых и страдавших от наркотической зависимости;

  • нелегального мигранта из страны Центральной Азии.

Кроме того, в подготовке покушения, по данным ведомства, участвовал Джалолиддин Шамсов, 1979 года рождения, проживающий в Киеве и находящийся в международном розыске за убийство и незаконный оборот оружия.

Схема подготовки покушения

По данным следствия, подозреваемые действовали по указанию некого куратора по имени Руслан, с которым женщина из пары познакомилась через мессенджер Imo.

  • Руслан предложил выполнить «поручения» в Москве в обмен на метадон.

  • Встреча прошла на станции метро «Румянцево», где он передал вазу с цветами. Внутри, по версии ФСБ, могла находиться камера видеонаблюдения.

  • Задержанные доставили вазу на кладбище, нашли нужную могилу и установили её в указанном месте.

Пара была задержана при возвращении с кладбища.

Доказательства и связь с иностранными спецслужбами

ФСБ изъяла средства связи задержанных, включая переписку в WhatsApp и Signal, где обнаружена связь с сотрудником украинских спецслужб. В ведомстве утверждают, что эти материалы подтверждают подготовку покушения на Сергея Шойгу.

5
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь