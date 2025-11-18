Сергея Шойгу пытались взорвать на Троекуровском кладбище

ФСБ России объявила о предотвращении покушения на одного из высших должностных лиц страны. Имя потенциальной жертвы ведомство не раскрывало, однако «Московский комсомолец» сообщает , что целью операции украинских спецслужб был секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Александр Рюмин / ТАСС- Архивное фото

По информации СМИ, попытка покушения планировалась на Троекуровском кладбище, где Шойгу посещал могилы родственников.

Как произошла угроза

Сообщается, что покушение готовилось несколькими днями ранее, во время визита Шойгу на могилы семьи. Среди захоронений находятся могилы его родителей — Кужугета Сергеевича и Александры Яковлевны, а также его сестры Ларисы, которая скончалась в 2021 году. В день, когда планировалось покушение, отмечалась годовщина смерти матери секретаря Совета безопасности.

Подозреваемые и задержания

ФСБ заявила о задержании трёх человек:

супружеской пары из России, ранее судимых и страдавших от наркотической зависимости;

нелегального мигранта из страны Центральной Азии.

Кроме того, в подготовке покушения, по данным ведомства, участвовал Джалолиддин Шамсов, 1979 года рождения, проживающий в Киеве и находящийся в международном розыске за убийство и незаконный оборот оружия.

Схема подготовки покушения

По данным следствия, подозреваемые действовали по указанию некого куратора по имени Руслан, с которым женщина из пары познакомилась через мессенджер Imo.

Руслан предложил выполнить «поручения» в Москве в обмен на метадон.

Встреча прошла на станции метро «Румянцево», где он передал вазу с цветами. Внутри, по версии ФСБ, могла находиться камера видеонаблюдения .

Задержанные доставили вазу на кладбище, нашли нужную могилу и установили её в указанном месте.

Пара была задержана при возвращении с кладбища.

Доказательства и связь с иностранными спецслужбами

ФСБ изъяла средства связи задержанных, включая переписку в WhatsApp и Signal, где обнаружена связь с сотрудником украинских спецслужб. В ведомстве утверждают, что эти материалы подтверждают подготовку покушения на Сергея Шойгу.