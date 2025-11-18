18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
18.11.2025, 07:58

С 2026 года новые китайские автомобили нельзя будет просто так вывозить за границу

Новости Мира 0 428

Министерство коммерции и торговли КНР объявило новые правила вывоза автомобилей, которые вступят в силу с начала 2026 года. Изменения направлены на ужесточение контроля за экспортом новых машин и предотвращение вывоза автомобилей под видом бывших в употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: ТЛТ «Каникурган»
Фото: ТЛТ «Каникурган»

Полгода на регистрацию: новые требования к «подержанным» авто

С 1 января 2026 года транспортное средство будет считаться подержанным только после 180 дней (полгода) регистрации на территории Китая.

  • Экспорт новых авто возможен, но с соблюдением дополнительных условий:

    • Разрешение от завода-производителя;

    • Подтверждение возможности послепродажного обслуживания за границей от экспортной компании.

Таким образом, машины, зарегистрированные менее полугода, больше не смогут автоматически считаться подержанными при вывозе.

Новый контроль: экспорт только с подтверждением сервиса

Компании, отправляющие автомобили за границу раньше 180 дней с момента регистрации, обязаны предъявлять:

  • Документ, заверенный официальной печатью производителя;

  • Информацию о стране экспорта, транспортном средстве и пунктах послепродажного обслуживания.

Без этих документов лицензии на экспорт выдаваться не будут.

Усиление надзора и борьба с нарушениями

Местные торговые ведомства будут ежедневно контролировать экспорт:

  • Проверять, что машины не подпадают под запрет на вывоз;

  • Следить за достоверностью документов;

  • Контролировать организацию послепродажного обслуживания и поставку запчастей;

  • Обеспечивать выполнение гарантийных обязательств.

Компании, ранее замеченные в нарушениях, не смогут получить лицензии до их устранения. Также усилен контроль за экспортом модифицированных автомобилей.

Проблемы с новыми китайскими брендами

С каждым годом на рынке появляются десятки новых китайских марок. Однако клиенты часто сталкиваются с проблемами:

  • Отсутствие сервиса и сервисных центров;

  • Недоступность запасных частей спустя два-три года;

  • Зависимость обновления программного обеспечения от завода.

В итоге машины простаивают, пока владельцы ищут детали или обновления. Новые правила, по сути, направлены на налаживание порядка в отрасли.

Какие автомобили запрещено экспортировать сегодня

Сейчас из Китая запрещено вывозить подержанные авто, если они:

  • Подлежат утилизации (старше 8 лет для такси или определенного возраста по категории), или до переработки остался менее года;

  • Находятся в лизинге, залоге или под таможенным надзором;

  • Арестованы или задержаны органами правопорядка;

  • Получены незаконным путем (кража, мошенничество);

  • Не соответствуют данным в СРТС;

  • Контрабандные или незаконно собранные;

  • Не имеют полного юридического пакета документов;

  • Не прошли проверку;

  • Имеют неисправности, влияющие на безопасность, или повреждения после ДТП.

