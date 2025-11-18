С 2026 года новые китайские автомобили нельзя будет просто так вывозить за границу

Министерство коммерции и торговли КНР объявило новые правила вывоза автомобилей, которые вступят в силу с начала 2026 года. Изменения направлены на ужесточение контроля за экспортом новых машин и предотвращение вывоза автомобилей под видом бывших в употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: ТЛТ «Каникурган»

Полгода на регистрацию: новые требования к «подержанным» авто

С 1 января 2026 года транспортное средство будет считаться подержанным только после 180 дней (полгода) регистрации на территории Китая.

Экспорт новых авто возможен, но с соблюдением дополнительных условий: Разрешение от завода-производителя ; Подтверждение возможности послепродажного обслуживания за границей от экспортной компании.



Таким образом, машины, зарегистрированные менее полугода, больше не смогут автоматически считаться подержанными при вывозе.

Новый контроль: экспорт только с подтверждением сервиса

Компании, отправляющие автомобили за границу раньше 180 дней с момента регистрации, обязаны предъявлять:

Документ, заверенный официальной печатью производителя;

Информацию о стране экспорта, транспортном средстве и пунктах послепродажного обслуживания.

Без этих документов лицензии на экспорт выдаваться не будут.

Усиление надзора и борьба с нарушениями

Местные торговые ведомства будут ежедневно контролировать экспорт:

Проверять, что машины не подпадают под запрет на вывоз;

Следить за достоверностью документов;

Контролировать организацию послепродажного обслуживания и поставку запчастей;

Обеспечивать выполнение гарантийных обязательств.

Компании, ранее замеченные в нарушениях, не смогут получить лицензии до их устранения. Также усилен контроль за экспортом модифицированных автомобилей.

Проблемы с новыми китайскими брендами

С каждым годом на рынке появляются десятки новых китайских марок. Однако клиенты часто сталкиваются с проблемами:

Отсутствие сервиса и сервисных центров;

Недоступность запасных частей спустя два-три года;

Зависимость обновления программного обеспечения от завода.

В итоге машины простаивают, пока владельцы ищут детали или обновления. Новые правила, по сути, направлены на налаживание порядка в отрасли.

Какие автомобили запрещено экспортировать сегодня

Сейчас из Китая запрещено вывозить подержанные авто, если они: