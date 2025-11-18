С 2026 года новые китайские автомобили нельзя будет просто так вывозить за границу

Министерство коммерции и торговли КНР объявило новые правила вывоза автомобилей, которые вступят в силу с начала 2026 года. Изменения направлены на ужесточение контроля за экспортом новых машин и предотвращение вывоза автомобилей под видом бывших в употреблении, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.
С 1 января 2026 года транспортное средство будет считаться подержанным только после 180 дней (полгода) регистрации на территории Китая.
Экспорт новых авто возможен, но с соблюдением дополнительных условий:
Разрешение от завода-производителя;
Подтверждение возможности послепродажного обслуживания за границей от экспортной компании.
Таким образом, машины, зарегистрированные менее полугода, больше не смогут автоматически считаться подержанными при вывозе.
Компании, отправляющие автомобили за границу раньше 180 дней с момента регистрации, обязаны предъявлять:
Документ, заверенный официальной печатью производителя;
Информацию о стране экспорта, транспортном средстве и пунктах послепродажного обслуживания.
Без этих документов лицензии на экспорт выдаваться не будут.
Местные торговые ведомства будут ежедневно контролировать экспорт:
Проверять, что машины не подпадают под запрет на вывоз;
Следить за достоверностью документов;
Контролировать организацию послепродажного обслуживания и поставку запчастей;
Обеспечивать выполнение гарантийных обязательств.
Компании, ранее замеченные в нарушениях, не смогут получить лицензии до их устранения. Также усилен контроль за экспортом модифицированных автомобилей.
С каждым годом на рынке появляются десятки новых китайских марок. Однако клиенты часто сталкиваются с проблемами:
Отсутствие сервиса и сервисных центров;
Недоступность запасных частей спустя два-три года;
Зависимость обновления программного обеспечения от завода.
В итоге машины простаивают, пока владельцы ищут детали или обновления. Новые правила, по сути, направлены на налаживание порядка в отрасли.
Сейчас из Китая запрещено вывозить подержанные авто, если они:
Подлежат утилизации (старше 8 лет для такси или определенного возраста по категории), или до переработки остался менее года;
Находятся в лизинге, залоге или под таможенным надзором;
Арестованы или задержаны органами правопорядка;
Получены незаконным путем (кража, мошенничество);
Не соответствуют данным в СРТС;
Контрабандные или незаконно собранные;
Не имеют полного юридического пакета документов;
Не прошли проверку;
Имеют неисправности, влияющие на безопасность, или повреждения после ДТП.
