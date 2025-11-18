Убийственная уборка: как бытовая химия разрушает лёгкие

Большинство людей проводят уборку дома хотя бы раз в неделю, не задумываясь о том, какой вред могут нанести химические средства. Исследователи из Бергенского университета (Норвегия) обнаружили, что регулярное использование бытовой химии способно негативно влиять на дыхательную систему, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Норвежские специалисты в течение двух десятилетий наблюдали более 6 000 участников, чей возраст на момент начала исследования не превышал 34 лет. Результаты мониторинга опубликованы на портале atsjournals.org
Учёные проверяли гипотезу о том, что агрессивные химические компоненты чистящих средств раздражают слизистую дыхательных путей и ускоряют естественное снижение функции лёгких.
Для анализа состояния здоровья участников исследователи измеряли два ключевых показателя:
Объём форсированного выдоха за секунду (FEV1) — скорость, с которой человек может выдохнуть воздух после максимального вдоха.
Общая форсированная жизненная ёмкость лёгких (FVC) — максимальный объём воздуха, который лёгкие могут удерживать.
Эти показатели помогают определить, насколько эффективно работают лёгкие и есть ли признаки хронических нарушений дыхательной функции.
Результаты исследования показали явную связь между регулярной уборкой с использованием химических средств и ухудшением функции дыхательной системы. Наибольший ущерб лёгким наносился женщинам, активно занимающимся наведением порядка дома.
Особенно тревожно, что у женщин, регулярно использующих бытовую химию, врачи чаще диагностировали астму. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.
Норвежские учёные предупреждают, что длительное применение агрессивных чистящих средств опасно для здоровья дыхательной системы. Для снижения рисков они рекомендуют:
Избегать продуктов с агрессивными химическими компонентами.
Отдавать предпочтение воде и салфеткам из микрофибры.
Проветривать помещение во время уборки.
Использовать перчатки и, при необходимости, маску для защиты дыхательных путей.
По мнению экспертов, в большинстве бытовых ситуаций достаточно мягких средств и механической чистки, чтобы поддерживать порядок без риска для лёгких.
