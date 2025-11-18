Убийственная уборка: как бытовая химия разрушает лёгкие

Большинство людей проводят уборку дома хотя бы раз в неделю, не задумываясь о том, какой вред могут нанести химические средства. Исследователи из Бергенского университета (Норвегия) обнаружили, что регулярное использование бытовой химии способно негативно влиять на дыхательную систему, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: uslugi.yandex.ru

Долгосрочное исследование: 20 лет наблюдений

Норвежские специалисты в течение двух десятилетий наблюдали более 6 000 участников, чей возраст на момент начала исследования не превышал 34 лет. Результаты мониторинга опубликованы на портале atsjournals.org

Учёные проверяли гипотезу о том, что агрессивные химические компоненты чистящих средств раздражают слизистую дыхательных путей и ускоряют естественное снижение функции лёгких.

Как оценивали состояние лёгких

Для анализа состояния здоровья участников исследователи измеряли два ключевых показателя:

Объём форсированного выдоха за секунду (FEV1) — скорость, с которой человек может выдохнуть воздух после максимального вдоха.

Общая форсированная жизненная ёмкость лёгких (FVC) — максимальный объём воздуха, который лёгкие могут удерживать.

Эти показатели помогают определить, насколько эффективно работают лёгкие и есть ли признаки хронических нарушений дыхательной функции.

Женщины под угрозой: связь между уборкой и астмой

Результаты исследования показали явную связь между регулярной уборкой с использованием химических средств и ухудшением функции дыхательной системы. Наибольший ущерб лёгким наносился женщинам, активно занимающимся наведением порядка дома.

Особенно тревожно, что у женщин, регулярно использующих бытовую химию, врачи чаще диагностировали астму. У мужчин подобного эффекта выявлено не было.

Как уберечь лёгкие: советы учёных

Норвежские учёные предупреждают, что длительное применение агрессивных чистящих средств опасно для здоровья дыхательной системы. Для снижения рисков они рекомендуют:

Избегать продуктов с агрессивными химическими компонентами.

Отдавать предпочтение воде и салфеткам из микрофибры.

Проветривать помещение во время уборки.

Использовать перчатки и, при необходимости, маску для защиты дыхательных путей.

По мнению экспертов, в большинстве бытовых ситуаций достаточно мягких средств и механической чистки, чтобы поддерживать порядок без риска для лёгких.