18.11.2025, 10:33

Почему рыбу нельзя запивать кофе: ученые обнаружили опасную химическую реакцию

Новости Мира 0 348

Многие привыкли запивать рыбу различными напитками — от чая до кофе. Однако новые исследования показывают, что сочетание рыбы и кофеина может быть вредным для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Кофеин блокирует усвоение микроэлементов

Рыба является ценным источником железа, цинка и кальция, необходимых для здоровья. Но кофеин способен связывать эти микроэлементы, препятствуя их усвоению и способствуя выведению из организма.

Диетологи предупреждают: регулярное сочетание рыбы и кофе может привести к дефициту минералов, особенно опасному для людей с анемией.

Кофе и рыба: нагрузка на желудок

Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, а белок рыбы усиливает нагрузку на пищеварение.
Это сочетание может вызвать:

  • тяжесть в желудке,

  • дискомфорт,

  • повышение риска изжоги.

Гастроэнтерологи отмечают, что особенно уязвимы люди с чувствительным желудком.

Омега-3 и кальций под угрозой

Некоторые исследования показывают, что кофеин мешает усвоению омега-3 жирных кислот, которые делают рыбу столь полезной. Кроме того, кофе снижает усвоение кальция, одного из важных строительных материалов для костей.

Рекомендации специалистов

Чтобы сохранить пользу рыбы, диетологи советуют:

  • сочетать её с нейтральными напитками: водой или травяным чаем,

  • разделять приёмы пищи: кофе лучше употреблять отдельно, с интервалом хотя бы 1 час после рыбы.

Мировой опыт: традиции питания

Интересно, что в традиционных кухнях мира рыбу редко подают с кофе. Чаще используют:

  • вино,

  • воду,

  • лёгкие чаи.

Это подтверждает принцип: сочетание продуктов не менее важно, чем их качество. Даже полезная еда может потерять ценность при неправильном сочетании.

Итог

Рыба и кофе — оба продукта ценны, но вместе они становятся «противниками»: кофе блокирует усвоение минералов и омега-3, усиливает нагрузку на желудок и снижает пользу пищи.

Простое правило: выдерживайте хотя бы час между рыбой и кофе, чтобы сохранить здоровье и питательную ценность еды.

