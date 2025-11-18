Почему рыбу нельзя запивать кофе: ученые обнаружили опасную химическую реакцию

Многие привыкли запивать рыбу различными напитками — от чая до кофе. Однако новые исследования показывают, что сочетание рыбы и кофеина может быть вредным для организма, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.
Рыба является ценным источником железа, цинка и кальция, необходимых для здоровья. Но кофеин способен связывать эти микроэлементы, препятствуя их усвоению и способствуя выведению из организма.
Диетологи предупреждают: регулярное сочетание рыбы и кофе может привести к дефициту минералов, особенно опасному для людей с анемией.
Кофеин стимулирует выработку желудочного сока, а белок рыбы усиливает нагрузку на пищеварение.
Это сочетание может вызвать:
тяжесть в желудке,
дискомфорт,
повышение риска изжоги.
Гастроэнтерологи отмечают, что особенно уязвимы люди с чувствительным желудком.
Некоторые исследования показывают, что кофеин мешает усвоению омега-3 жирных кислот, которые делают рыбу столь полезной. Кроме того, кофе снижает усвоение кальция, одного из важных строительных материалов для костей.
Чтобы сохранить пользу рыбы, диетологи советуют:
сочетать её с нейтральными напитками: водой или травяным чаем,
разделять приёмы пищи: кофе лучше употреблять отдельно, с интервалом хотя бы 1 час после рыбы.
Интересно, что в традиционных кухнях мира рыбу редко подают с кофе. Чаще используют:
вино,
воду,
лёгкие чаи.
Это подтверждает принцип: сочетание продуктов не менее важно, чем их качество. Даже полезная еда может потерять ценность при неправильном сочетании.
Рыба и кофе — оба продукта ценны, но вместе они становятся «противниками»: кофе блокирует усвоение минералов и омега-3, усиливает нагрузку на желудок и снижает пользу пищи.
Простое правило: выдерживайте хотя бы час между рыбой и кофе, чтобы сохранить здоровье и питательную ценность еды.
Комментарии0 комментарий(ев)