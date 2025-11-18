18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
522.19
606.42
6.47
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.11.2025, 12:00

В крови переболевших COVID-19 нашли следы «невидимого боя»: что обнаружили ученые

Новости Мира 0 735

Ученые обнаружили в крови людей, столкнувшихся с длительными последствиями COVID-19, аномальные «липкие» микротромбы — миниатюрные сгустки, которые могут объяснять хроническую усталость, одышку, проблемы с концентрацией и другие стойкие симптомы. Исследование опубликовано в Journal of Medical Virology и уже вызвало большой резонанс в научной среде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Что представляют собой эти микротромбы

Анализы показали: у переболевших коронавирусом микротромбы соединяются с NET-структурами — тонкими сетями из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают как ловушки для вирусов и бактерий.
Однако при постковидном синдроме эта защитная система работает «наоборот»:

  • такие комплексы формируются почти в 20 раз чаще, чем у здоровых людей;

  • сами микротромбы становятся крупнее, плотнее и чрезвычайно устойчивыми;

  • организм намного хуже справляется с их расщеплением.

Как микротромбы влияют на организм

По оценкам ученых, такие плотные комплексы могут нарушать кровоток в мелких сосудах. Это приводит к микровоспалению, снижению кислородоснабжения тканей и, как следствие, — к появлению характерных симптомов постковида:

  • длительной усталости;

  • затрудненного дыхания;

  • нарушений внимания и памяти;

  • слабости и болей в мышцах.

Именно такая скрытая сосудистая «блокада» может объяснять, почему некоторые пациенты продолжают страдать месяцами и даже годами после перенесенной инфекции.

Искусственный интеллект заметил разницу

Различия между пробами крови оказались настолько выраженными, что алгоритм искусственного интеллекта смог по одному типу микротромбов распознавать пациентов с постковидным синдромом с точностью 91%.

По мнению исследователей, это первый шаг к созданию простого анализа крови, который позволит объективно определить наличие постковида.

Новый потенциальный биомаркер

Ученые считают, что комбинация микротромбов и NET-структур может стать первым надежным биомаркером постковидного синдрома. Это открывает путь к:

  • разработке ранних методов диагностики;

  • созданию новых терапий, направленных на расщепление микротромбов;

  • более точному выбору лечения для людей с длительными последствиями коронавируса.

Почему это открытие важно

Постковид долго оставался «невидимым»: пациенты жаловались на симптомы, но объективных показателей, подтверждающих их состояние, не хватало. Новые данные дают физиологическое объяснение происходящему в организме — и шанс приблизиться к эффективному лечению.

5
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С 1 января 2026 года продажа бытовой техники в Казахстане освобождается от НДС: что это значит для покупателейНовости Казахстана
04.11.2025, 16:17 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь