В крови переболевших COVID-19 нашли следы «невидимого боя»: что обнаружили ученые

Ученые обнаружили в крови людей, столкнувшихся с длительными последствиями COVID-19, аномальные «липкие» микротромбы — миниатюрные сгустки, которые могут объяснять хроническую усталость, одышку, проблемы с концентрацией и другие стойкие симптомы. Исследование опубликовано в Journal of Medical Virology и уже вызвало большой резонанс в научной среде, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Что представляют собой эти микротромбы

Анализы показали: у переболевших коронавирусом микротромбы соединяются с NET-структурами — тонкими сетями из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают как ловушки для вирусов и бактерий.

Однако при постковидном синдроме эта защитная система работает «наоборот»:

такие комплексы формируются почти в 20 раз чаще , чем у здоровых людей;

сами микротромбы становятся крупнее, плотнее и чрезвычайно устойчивыми ;

организм намного хуже справляется с их расщеплением.

Как микротромбы влияют на организм

По оценкам ученых, такие плотные комплексы могут нарушать кровоток в мелких сосудах. Это приводит к микровоспалению, снижению кислородоснабжения тканей и, как следствие, — к появлению характерных симптомов постковида:

длительной усталости;

затрудненного дыхания;

нарушений внимания и памяти;

слабости и болей в мышцах.

Именно такая скрытая сосудистая «блокада» может объяснять, почему некоторые пациенты продолжают страдать месяцами и даже годами после перенесенной инфекции.

Искусственный интеллект заметил разницу

Различия между пробами крови оказались настолько выраженными, что алгоритм искусственного интеллекта смог по одному типу микротромбов распознавать пациентов с постковидным синдромом с точностью 91%.

По мнению исследователей, это первый шаг к созданию простого анализа крови, который позволит объективно определить наличие постковида.

Новый потенциальный биомаркер

Ученые считают, что комбинация микротромбов и NET-структур может стать первым надежным биомаркером постковидного синдрома. Это открывает путь к:

разработке ранних методов диагностики;

созданию новых терапий, направленных на расщепление микротромбов;

более точному выбору лечения для людей с длительными последствиями коронавируса.

Почему это открытие важно

Постковид долго оставался «невидимым»: пациенты жаловались на симптомы, но объективных показателей, подтверждающих их состояние, не хватало. Новые данные дают физиологическое объяснение происходящему в организме — и шанс приблизиться к эффективному лечению.