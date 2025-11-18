Орангутан сделал лекарство и вылечил себя сам — учные в замешательстве

В национальном парке Гунунг-Лёсер на острове Суматра произошёл уникальный случай, который озадачил ученых. Орангутан по имени Ракус получил глубокую рану на щеке после стычки с другим самцом. Но вместо того чтобы ждать помощи или просто терпеть боль, обезьяна самостоятельно создала лекарство , которое предотвратило заражение, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Suzi Eszterhas / Minden Pictures / Profimedia

Учёные, наблюдавшие за животным, были поражены: впервые зафиксирован случай, когда дикий примат целенаправленно лечит себя.

Листья, которые стали лекарством

Действия Ракуса были подробно зафиксированы на камеру. Исследователи из Института поведения животных Макса Планка разобрали каждый кадр. Орангутан выбрал листья растения Fibraurea tinctoria, известного содержанием протоберберина — вещества с антимикробным эффектом.

Ракус пережевывал листья и соком обрабатывал рану, создавая натуральный лечебный пластырь. Таким образом, животное смогло избежать инфекции, действуя целенаправленно, а не случайно.

Как он догадался, что растение поможет?

Учёные пока не могут дать однозначный ответ. Возможно несколько сценариев:

Ракус выявил причинно-следственную связь , заметив, что горький сок растения обладает лечебными свойствами.

Он мог случайно получить опыт: попробовав сок на вкус, обезьяна поняла, что он уменьшает боль.

Есть вероятность, что знание передалось через наблюдение за другими орангутанами .

Или же речь идёт о генетической памяти, когда древний общий предок с человеком обладал подобными знаниями.

По мнению биолога Каролин Шуппли, точный механизм пока остаётся загадкой, но очевидно одно: Ракус действовал не инстинктивно, а целенаправленно.

Успех и последствия

Благодаря своему умению лечить себя, Ракус не только выздоровел, но и укрепил позиции в стае. После выздоровления он взял реванш в стычках с соперниками и стал доминантным самцом.

Таким образом, смышленый орангутан не только спас жизнь себе, но и показал миру, что животные могут обладать удивительными познаниями о природе и лекарствах, вызывая восхищение у учёных.