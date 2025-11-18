Смертельные упражнения: женщину заставили делать 1000 приседаний, она умерла

В Камбодже произошел трагический случай похищения и насилия, жертвой которого стала 26-летняя гражданка Таиланда. Информацию об этом публикует The Chosun Daily, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По данным издания, женщина и её муж были похищены во время поездки в город Пойпет. Похитители отвезли пару в свою организацию, где заставляли жертв участвовать в мошеннических схемах по телефону.
Женщина должна была ежедневно получать от жертв аферистов минимум 100 тысяч бат (около 250 тысяч рублей). В день, когда она не смогла выполнить поставленную задачу, похитители применили жестокие методы наказания.
Жертву заставили сделать тысячу приседаний. Во время выполнения упражнения она потеряла сознание. Преступники угрожали использовать электрический ток, однако женщина так и не пришла в сознание.
С целью скрыть следы преступления злоумышленники планировали сжечь женщину, но им помешали представители благотворительного фонда и местные власти, которые вмешались после получения информации о происходящем.
Муж погибшей женщины до сих пор числится пропавшим без вести. По данным фонда, который вмешался в ситуацию, в Пойпете вместе с парой были похищены более 100 тайцев, ставших жертвами аналогичных преступлений.
Случай вызвал широкий резонанс в СМИ и общественности. Он вновь подчеркнул необходимость усиления мер безопасности для туристов в странах Юго-Восточной Азии и борьбы с организованной преступностью.
