Смертельные упражнения: женщину заставили делать 1000 приседаний, она умерла

В Камбодже произошел трагический случай похищения и насилия, жертвой которого стала 26-летняя гражданка Таиланда. Информацию об этом публикует The Chosun Daily, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Cat Box/Shutterstock/FOTODOM

Похищение во время поездки

По данным издания, женщина и её муж были похищены во время поездки в город Пойпет. Похитители отвезли пару в свою организацию, где заставляли жертв участвовать в мошеннических схемах по телефону.

Женщина должна была ежедневно получать от жертв аферистов минимум 100 тысяч бат (около 250 тысяч рублей). В день, когда она не смогла выполнить поставленную задачу, похитители применили жестокие методы наказания.

Насилие и смертельная пытка

Жертву заставили сделать тысячу приседаний. Во время выполнения упражнения она потеряла сознание. Преступники угрожали использовать электрический ток, однако женщина так и не пришла в сознание.

С целью скрыть следы преступления злоумышленники планировали сжечь женщину, но им помешали представители благотворительного фонда и местные власти, которые вмешались после получения информации о происходящем.

Пропавшие без вести и масштаб похищений

Муж погибшей женщины до сих пор числится пропавшим без вести. По данным фонда, который вмешался в ситуацию, в Пойпете вместе с парой были похищены более 100 тайцев, ставших жертвами аналогичных преступлений.

Международный резонанс

Случай вызвал широкий резонанс в СМИ и общественности. Он вновь подчеркнул необходимость усиления мер безопасности для туристов в странах Юго-Восточной Азии и борьбы с организованной преступностью.