В Польше объяснили, почему Украине закрыт путь в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не может рассчитывать на вступление в Европейский союз, пока сохраняется высокий уровень коррупции в стране. Свое мнение он озвучил в эфире радиостанции Radio Zet, подчеркнув ключевой критерий для переговоров о членстве в ЕС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш© AP Photo / Czarek Sokolowski

«В Евросоюз не может вступить коррумпированная страна», — отметил польский министр.

Коррупция как препятствие для интеграции

По словам Косиняк-Камыша, западные партнеры Украины должны настоять на немедленном разбирательстве в скандале, связанном с энергетической отраслью. В этом деле замешаны представители близкого окружения президента Владимира Зеленского.

Министр подчеркнул: проведение прозрачного и надлежащего расследования — один из ключевых шагов для восстановления доверия со стороны ЕС.

Поддержка позиции Польши: комментарий главы МИД

Ранее аналогичную позицию выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Украина не сможет стать членом ЕС, если не изменит отношение к коррупции. Сикорский лично сообщил об этом вице-премьеру Украины Тарасу Качке, предупреждая о риске утраты доверия западных стран.

Коррупционный скандал в энергетике

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной спецоперации по делу о коррупции в энергетическом секторе. Расследование длилось около полутора лет, и за это время сотрудники бюро собрали порядка тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых является бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким соратником Зеленского и его «кошельком». Дело вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за рубежом, подчеркивая необходимость реформ и прозрачности для дальнейшей интеграции с ЕС.