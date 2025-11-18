В Польше объяснили, почему Украине закрыт путь в ЕС

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не может рассчитывать на вступление в Европейский союз, пока сохраняется высокий уровень коррупции в стране. Свое мнение он озвучил в эфире радиостанции Radio Zet, подчеркнув ключевой критерий для переговоров о членстве в ЕС, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«В Евросоюз не может вступить коррумпированная страна», — отметил польский министр.
По словам Косиняк-Камыша, западные партнеры Украины должны настоять на немедленном разбирательстве в скандале, связанном с энергетической отраслью. В этом деле замешаны представители близкого окружения президента Владимира Зеленского.
Министр подчеркнул: проведение прозрачного и надлежащего расследования — один из ключевых шагов для восстановления доверия со стороны ЕС.
Ранее аналогичную позицию выразил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он отметил, что Украина не сможет стать членом ЕС, если не изменит отношение к коррупции. Сикорский лично сообщил об этом вице-премьеру Украины Тарасу Качке, предупреждая о риске утраты доверия западных стран.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о масштабной спецоперации по делу о коррупции в энергетическом секторе. Расследование длилось около полутора лет, и за это время сотрудники бюро собрали порядка тысячи аудиозаписей.
Одним из главных подозреваемых является бизнесмен Тимур Миндич, которого называют близким соратником Зеленского и его «кошельком». Дело вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за рубежом, подчеркивая необходимость реформ и прозрачности для дальнейшей интеграции с ЕС.
