Мать заплатила залог за избившего ее сына, чтобы его выпустили из тюрьмы

В Китае произошёл необычный случай: 92-летняя женщина внесла залог за своего сына, который оказался в полиции после семейного конфликта. Инцидент, описанный в World of Buzz, вызвал широкий резонанс из-за возраста матери и характера происшествия, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Конфликт, переросший в насилие

По данным полиции, 55-летний Ян Моучжун был арестован после ссоры с матерью, которая переросла в физическое насилие. Несмотря на причинённый ущерб, пожилая женщина настояла на том, чтобы сын не оставался под стражей.

Мать проявила заботу вопреки травме

Женщина внесла залог в размере 70 долларов и самостоятельно приехала в отделение полиции на такси, объяснив свой поступок беспокойством о здоровье сына — у него диабет. Этот поступок вызвал удивление у местных жителей, так как многие ожидали от неё противоположной реакции.

Возможные причины конфликта

Местные жители и родственники предполагают несколько факторов, которые могли спровоцировать драку:

Тяжёлый характер мужчины.

Ошибки матери, которая страдает деменцией.

Возможное алкогольное опьянение, хотя родственники это опровергли.

Двоюродный брат Яна подчеркнул, что мужчина не употребляет алкоголь и «не является плохим человеком», несмотря на избалованное детство.

