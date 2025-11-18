Платная авторизация в Telegram: пользователи жалуются на сбои

Пользователи мессенджера Telegram столкнулись с необычной ситуацией: авторизация в аккаунт может потребовать оплаты. Подобный случай зафиксировали авторы Telegram-канала «808», сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Shutterstock

Где вводят платную авторизацию и почему

По сообщениям, услуга затрагивает пользователей в разных странах, включая Германию, Бразилию и ряд африканских государств. Стандартная бесплатная авторизация через SMS в этих регионах иногда недоступна. В Telegram объясняют это высокой стоимостью отправки сообщений.

В таких случаях пользователям предлагают единственный вариант — платное получение кода для входа. Средняя стоимость процедуры составляет около $1–1,5. Взамен Telegram предоставляет недельную подписку Premium, компенсируя расходы.

Проблемы с платным входом

Несмотря на введение платной авторизации, сервис работает нестабильно. Пользователи сообщают о проблемах с платежами и задержках в доставке кодов. Иногда, несмотря на списание средств, код приходит стандартной SMS, что позволяет войти в аккаунт без дополнительных затрат.

Авторы канала «808» отметили:

«У нас после списания 99 руб. код пришел обычной СМС-кой, и в аккаунт все-таки получилось зайти».

Итог

Таким образом, Telegram тестирует платную авторизацию в отдельных регионах, компенсируя её подпиской Premium. Однако пользователи сталкиваются с техническими сбоями и неоднозначностью работы сервиса, что вызывает жалобы и недовольство.