Азиатские шины обрушили рынок ЕАЭС: Союз запустил громкое расследование

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) объявила о начале масштабного расследования в отношении поставщиков грузовых шин из Вьетнама и Таиланда. Поводом стал коллективный запрос крупнейших производителей стран ЕАЭС, включая казахстанскую Tengri Tyres. Компании настаивают, что азиатские поставщики намеренно занижают стоимость своей продукции, поставляя её значительно дешевле реальной рыночной цены в странах происхождения, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: topshina-dv.ru

Какие шины стали предметом расследования

Под действие проверки попадает продукция с посадочным диаметром от 17.5 до 24.5 дюйма и индексом нагрузки свыше 115. Это сегмент шин, предназначенных для:

грузовых автомобилей;

автобусов различной вместимости;

полуприцепов;

спецтехники, работающей в тяжёлых условиях.

Именно этот сегмент, по данным производителей, оказался под особенно сильным ценовым давлением со стороны азиатских компаний.

Кто инициировал проверку

Расследование стало результатом коллективного заявления от ключевых игроков шинной отрасли ЕАЭС. Помимо Tengri Tyres, документ подписали:

белорусская «Белшина»;

российские «Омскшина»;

«Кордиант»;

«Нижнекамский завод грузовых шин»;

«Алтайский шинный комбинат».

Производители утверждают, что в период с 2022 по 2024 годы импорт грузовых шин из Вьетнама и Таиланда увеличился в 2,6 раза, а их доля на рынке ЕАЭС выросла в 2,4 раза. При этом предприятия союза смогли нарастить продажи всего на 4 %, потеряв около 2 % рынка. Дополнительный спад, зафиксированный к весне 2025 года, составил ещё 11 %.

Аргументы производителей: прибыль падает, склады переполнены

Компании из ЕАЭС заявляют, что демпинговая политика азиатских поставщиков напрямую влияет на их финансовую устойчивость. По итогам первых трёх кварталов 2025 года:

прибыль предприятий снизилась почти вдвое — в 1,8 раза ;

рентабельность упала аналогично;

объём нереализованных складских запасов вырос примерно на 20 %.

По данным, на которые ссылается издание «КоммерсантЪ», шины из Вьетнама и Таиланда продавались в странах ЕАЭС на 20–24 % ниже среднерыночной цены, а китайские аналоги — почти на 30 % дешевле.

Что будет дальше: сроки и возможные меры

Проверку проводит Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК. На расследование отведено два месяца. Если факты демпинга подтвердятся, комиссия может применить комплекс мер по защите рынка. Среди вероятных инструментов рассматриваются:

введение дополнительных ввозных пошлин ;

временные ограничения на импорт отдельных категорий продукции;

иные антидемпинговые механизмы, предусмотренные регламентами ЕАЭС.

После завершения анализа ЕЭК опубликует итоговый доклад и объявит о принятых решениях.