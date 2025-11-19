Конгресс США требует раскрытия всех документов по делу Эпштейна

Палата представителей США, контролируемая республиканцами, во вторник почти единогласно проголосовала за принудительное раскрытие Министерством юстиции документов по делу покойного миллиардера и осуждённого сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Следующим шагом законопроект будет рассматриваться в Сенате, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Jeffrey Epstein. Фото: David McGlynn

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов подписать законопроект, если он будет одобрен Конгрессом, обязующий Минюст обнародовать так называемые списки Эпштейна.

Противоречивая позиция Трампа

Несмотря на готовность подписать закон, ранее Дональд Трамп был категорически против раскрытия материалов дела Эпштейна. Это связано с тем, что сам президент мог быть косвенно причастен к событиям, описанным в деле.

Дискуссии вокруг публикации документов привели к расколу в рядах республиканцев и натянули отношения между Трампом и его ближайшими сторонниками. Многие избиратели считают, что администрация Трампа скрывает связи Эпштейна с влиятельными фигурами и замалчивает обстоятельства его смерти в тюрьме Манхэттена в 2019 году, которая была официально признана самоубийством.

Связи Трампа с Эпштейном

В 1990-х и 2000-х годах Дональд Трамп общался и проводил время с Эпштейном, однако со временем их отношения разорвались. Старая дружба стала восприниматься критиками как слабость президента.

Среди материалов, переданных Конгрессу наследниками Эпштейна, оказались электронные письма, включая сообщение 2018 года, в котором Эпштейн утверждал, что Трамп «знал о девочках», намекая на несовершеннолетних, вовлечённых в торговлю людьми.

Трамп категорически отрицает любую причастность к преступлениям Эпштейна и подчёркивает, что они с финансистом разошлись много лет назад.

Опасения Белого дома

Чиновники администрации выражают обеспокоенность, что публикация всех файлов Эпштейна не прекратит споры вокруг его дела.

"Будут ли когда-нибудь люди удовлетворены? Нет, потому что люди в этой стране искренне верят, что федеральное правительство располагает списком педофилов, работающих с Джеффри Эпштейном. А это просто неправда", — заявил один из представителей Белого дома Politico.

Позднее Сенат США одобрил меры по принудительному раскрытию файлов, и теперь законопроект будет направлен на подпись президенту.

Суть обвинений против Эпштейна

Джеффри Эпштейна в июле 2019 года обвинили в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Следствие установило, что с 2002 по 2005 год он подвергал сексуализированному насилию несовершеннолетних девушек в своём доме, платил им за секс и заставлял приводить ровесниц.

Через месяц после задержания Эпштейн умер в заключении. Его смерть официально признана самоубийством.