В Стамбуле оштрафовали кафе на $900 за платный лимон к чаю

В Стамбуле владельца одной из кофеен оштрафовали почти на 38 тысяч турецких лир (около $900) за то, что он потребовал с клиентов оплату за кусочек лимона к чаю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли Турции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Клиенты обратили внимание на странный чек

Недавно посетители кофейни опубликовали в социальных сетях чек на 2260 лир ($54), в котором отдельной строкой значился кусочек лимона стоимостью 10 лир ($0,2). Для Турции такая практика нетипична: в большинстве кафе и ресторанов лимон к напиткам предоставляется бесплатно. Более того, многие заведения позволяют клиентам заказывать несколько чашек чая без дополнительной оплаты.

Проверка выявила многочисленные нарушения

После публикации чека министерство торговли начало проверку кофейни, расположенной в районе Кузгунджук. В ходе инспекции были обнаружены 12 нарушений Положения о ценниках. Помимо штрафа, владельцу заведения предписано представить квитанции о продаже четырех видов напитков за последние три месяца.

Практика «платного лимона» в Турции редкость

Случай в Стамбуле привлек внимание общественности и специалистов по защите прав потребителей. В турецких кафе, как правило, все дополнительные ингредиенты к напиткам, включая лимон, считаются бесплатными, и нарушение этих норм грозит административными санкциями.