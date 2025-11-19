18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.11.2025, 07:59

В Стамбуле оштрафовали кафе на $900 за платный лимон к чаю

Новости Мира 0 501

В Стамбуле владельца одной из кофеен оштрафовали почти на 38 тысяч турецких лир (около $900) за то, что он потребовал с клиентов оплату за кусочек лимона к чаю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство торговли Турции, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Клиенты обратили внимание на странный чек

Недавно посетители кофейни опубликовали в социальных сетях чек на 2260 лир ($54), в котором отдельной строкой значился кусочек лимона стоимостью 10 лир ($0,2). Для Турции такая практика нетипична: в большинстве кафе и ресторанов лимон к напиткам предоставляется бесплатно. Более того, многие заведения позволяют клиентам заказывать несколько чашек чая без дополнительной оплаты.

Проверка выявила многочисленные нарушения

После публикации чека министерство торговли начало проверку кофейни, расположенной в районе Кузгунджук. В ходе инспекции были обнаружены 12 нарушений Положения о ценниках. Помимо штрафа, владельцу заведения предписано представить квитанции о продаже четырех видов напитков за последние три месяца.

Практика «платного лимона» в Турции редкость

Случай в Стамбуле привлек внимание общественности и специалистов по защите прав потребителей. В турецких кафе, как правило, все дополнительные ингредиенты к напиткам, включая лимон, считаются бесплатными, и нарушение этих норм грозит административными санкциями.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь