WhatsApp требует указать электронную почту: что это значит для пользователей

Мессенджер WhatsApp расширил способы аутентификации, теперь сервис настоятельно рекомендует добавить к аккаунту адрес электронной почты. Нововведение вызвало как интерес, так и критику со стороны пользователей и законодателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Компания представила email-аутентификацию как третий вариант входа в систему, наряду с СМС и голосовыми звонками. Основная цель нововведения — повысить безопасность данных и облегчить восстановление доступа в случае проблем с аккаунтом.
Разработчики отмечают, что привязка электронной почты:
снижает риск блокировки аккаунта,
позволяет входить в систему без необходимости получать СМС или звонки,
делает процесс восстановления доступа более удобным и быстрым.
В России инициатива WhatsApp* вызвала негативную реакцию. В Госдуме выразили обеспокоенность, заявив, что подобные изменения могут быть попыткой обойти действующее законодательство.
Законодатели подчеркнули, что главным мотивом компании является сохранение пользовательской базы, а не улучшение условий для российских пользователей.
Ранее, до конца октября, подтверждение через СМС или звонок было обязательным для регистрации в WhatsApp* и Telegram. Нововведение с email-аутентификацией становится ответом на стремление сервисов к более гибкой и безопасной системе входа, что отражает глобальные тенденции по усилению защиты данных.
