WhatsApp требует указать электронную почту: что это значит для пользователей

Мессенджер WhatsApp расширил способы аутентификации, теперь сервис настоятельно рекомендует добавить к аккаунту адрес электронной почты. Нововведение вызвало как интерес, так и критику со стороны пользователей и законодателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: кадр YouTube

Третий способ входа в аккаунт

Компания представила email-аутентификацию как третий вариант входа в систему, наряду с СМС и голосовыми звонками. Основная цель нововведения — повысить безопасность данных и облегчить восстановление доступа в случае проблем с аккаунтом.

Разработчики отмечают, что привязка электронной почты:

снижает риск блокировки аккаунта,

позволяет входить в систему без необходимости получать СМС или звонки,

делает процесс восстановления доступа более удобным и быстрым.

Реакция пользователей и властей

В России инициатива WhatsApp* вызвала негативную реакцию. В Госдуме выразили обеспокоенность, заявив, что подобные изменения могут быть попыткой обойти действующее законодательство.

Законодатели подчеркнули, что главным мотивом компании является сохранение пользовательской базы, а не улучшение условий для российских пользователей.

Контекст изменений

Ранее, до конца октября, подтверждение через СМС или звонок было обязательным для регистрации в WhatsApp* и Telegram. Нововведение с email-аутентификацией становится ответом на стремление сервисов к более гибкой и безопасной системе входа, что отражает глобальные тенденции по усилению защиты данных.