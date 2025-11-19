«Радио Судного дня» сильно испугало руководство НАТО: одно слово вызвало переполох

Таинственная российская военная радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Радио Судного дня», снова стала причиной тревоги в международных военных кругах. На сей раз беспокойство вызвало одно единственное слово, прозвучавшее в эфире, — «Латвия», сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Одно слово — и НАТО в панике

По информации британских СМИ, на которую ссылается Life, генералы и руководство Североатлантического альянса были встревожены последней серией закодированных сообщений «жужжалки» — так в обиходе называют УВБ-76. Слово «Латвия» прозвучало среди привычного набора странных фраз, передаваемых радиостанцией, но именно оно вызвало настоящую панику в штаб-квартире НАТО.

«Латвия» в геополитическом контексте

По мнению экспертов НАТО, звучание этого слова может иметь скрытое военное значение. В альянсе предполагают, что упоминание Латвии связано с какими-то стратегическими планами Москвы. Таким образом, простая на первый взгляд фраза радиостанции рассматривается как потенциальный сигнал к действиям или элемент шифрованной коммуникации между военными структурами.

Таинственная «жужжалка» и ее загадочные послания

УВБ-76 работает в России десятилетиями и давно привлекает внимание не только специалистов, но и широкой публики. Радиостанция известна своим «жужжащим» фоном и периодическим произнесением отдельных слов и фраз, смысл которых остается неизвестным. История последних выпусков показывает, что НАТО внимательно следит за каждой трансляцией «Радио Судного дня», пытаясь интерпретировать возможные сигналы для оценки военной и геополитической ситуации.