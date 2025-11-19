Россия усиливает контроль на границе: первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе

В крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Telegram-канал Ирины Волк

Основные аэропорты с новыми пунктами контроля

По словам Волк, пункты миграционного контроля открыты в крупнейших авиаузлах страны, включая:

Московский авиаузел (включая Шереметьево, Домодедово и Внуково);

Аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Сочи, Казани;

Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург;

А также в других крупных городах РФ.

Ожидается, что постепенно пункты будут развернуты и в остальных значимых аэропортах, что позволит системно контролировать въезд и пребывание иностранных граждан.

Расширение контроля на железнодорожных и автомобильных пунктах

Ирина Волк уточнила, что новые пункты миграционного контроля МВД России будут открыты не только в аэропортах, но и:

На приграничных железнодорожных станциях;

Вблизи водных пунктов пропуска (морские и речные порты);

На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу.

Координацию работы осуществляют Миграционная служба МВД и Главное управление на транспорте МВД России.

Главная цель новых пунктов контроля

Представитель МВД подчеркнула, что основная задача пунктов миграционного контроля — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство РФ.

Это включает в себя:

Нелегальное пребывание на территории России;

Нарушения правил регистрации и визового режима;

Иные правонарушения, связанные с миграцией.

По мнению экспертов, усиление контроля на транспортных узлах позволит повысить безопасность и сократить количество нарушений миграционного законодательства.