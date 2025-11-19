Россия усиливает контроль на границе: первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе

В крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
По словам Волк, пункты миграционного контроля открыты в крупнейших авиаузлах страны, включая:
Московский авиаузел (включая Шереметьево, Домодедово и Внуково);
Аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Сочи, Казани;
Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург;
А также в других крупных городах РФ.
Ожидается, что постепенно пункты будут развернуты и в остальных значимых аэропортах, что позволит системно контролировать въезд и пребывание иностранных граждан.
Ирина Волк уточнила, что новые пункты миграционного контроля МВД России будут открыты не только в аэропортах, но и:
На приграничных железнодорожных станциях;
Вблизи водных пунктов пропуска (морские и речные порты);
На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу.
Координацию работы осуществляют Миграционная служба МВД и Главное управление на транспорте МВД России.
Представитель МВД подчеркнула, что основная задача пунктов миграционного контроля — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство РФ.
Это включает в себя:
Нелегальное пребывание на территории России;
Нарушения правил регистрации и визового режима;
Иные правонарушения, связанные с миграцией.
По мнению экспертов, усиление контроля на транспортных узлах позволит повысить безопасность и сократить количество нарушений миграционного законодательства.
