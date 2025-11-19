18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
19.11.2025, 12:02

Россия усиливает контроль на границе: первые 12 пунктов миграционного контроля приступили к работе

Новости Мира 0 597

В крупнейших аэропортах России начали работу первые 12 пунктов миграционного контроля, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Telegram-канал Ирины Волк
© Telegram-канал Ирины Волк

Основные аэропорты с новыми пунктами контроля

По словам Волк, пункты миграционного контроля открыты в крупнейших авиаузлах страны, включая:

  • Московский авиаузел (включая Шереметьево, Домодедово и Внуково);

  • Аэропорты Санкт-Петербурга (Пулково), Сочи, Казани;

  • Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург;

  • А также в других крупных городах РФ.

Ожидается, что постепенно пункты будут развернуты и в остальных значимых аэропортах, что позволит системно контролировать въезд и пребывание иностранных граждан.

Расширение контроля на железнодорожных и автомобильных пунктах

Ирина Волк уточнила, что новые пункты миграционного контроля МВД России будут открыты не только в аэропортах, но и:

  • На приграничных железнодорожных станциях;

  • Вблизи водных пунктов пропуска (морские и речные порты);

  • На автомобильных пунктах пропуска через государственную границу.

Координацию работы осуществляют Миграционная служба МВД и Главное управление на транспорте МВД России.

Главная цель новых пунктов контроля

Представитель МВД подчеркнула, что основная задача пунктов миграционного контроля — выявление иностранных граждан, нарушающих миграционное законодательство РФ.

Это включает в себя:

  • Нелегальное пребывание на территории России;

  • Нарушения правил регистрации и визового режима;

  • Иные правонарушения, связанные с миграцией.

По мнению экспертов, усиление контроля на транспортных узлах позволит повысить безопасность и сократить количество нарушений миграционного законодательства.

