Назван неочевидный способ снизить риск диабета

Новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Medicine (JTM), выявило неожиданный фактор, который может снизить риск развития диабета и других метаболических заболеваний — лечение корневых каналов при хроническом воспалении у корней зубов, известном как апикальный периодонтит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Что показало исследование

Ученые наблюдали за состоянием здоровья 65 добровольцев на протяжении двух лет. Регулярные анализы крови с использованием ядерно-магнитной спектроскопии позволили отслеживать изменения в обмене веществ и уровне воспалительных процессов.

Уже через три месяца после проведенного лечения корневых каналов у пациентов наблюдалось:

Снижение уровня воспалительных маркеров

Уменьшение концентрации аминокислот, связанных с нарушением метаболизма

Спустя два года улучшились ключевые показатели глюкозы и липидов, что указывает на постепенное восстановление метаболического баланса организма.

Значение нормализации уровня пирувата

Особое внимание ученые уделили уровню пирувата (пировиноградной кислоты) в крови.

Пируват — ключевой промежуточный продукт клеточного метаболизма

Участвует в превращении аминокислот, липидов и других биологически активных веществ

Обеспечивает обмен белков, жиров и углеводов

Повышение уровня пирувата может быть связано с различными патологиями, включая сердечно-сосудистые заболевания и дефицит витамина B. После лечения корневых каналов уровень пирувата у испытуемых нормализовался, что свидетельствует о восстановлении метаболических процессов.

Связь стоматологических и системных заболеваний

Исследователи также отметили интересную закономерность:

Микробиом крови тесно связан с бактериями из инфицированных корней зубов

Локальные воспаления в полости рта оказывают системное влияние на организм и обмен веществ

Эти данные подтверждают, что забота о здоровье зубов напрямую влияет на общее состояние организма и может служить дополнительной стратегией профилактики диабета.

Вывод: лечение корневых каналов при хроническом воспалении зубов может не только сохранить здоровье полости рта, но и способствовать снижению риска метаболических нарушений, включая диабет, улучшая обмен веществ и уровень ключевых метаболитов в крови.