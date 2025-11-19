18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.11.2025, 13:31

Назван неочевидный способ снизить риск диабета

Новости Мира 0 655

Новое исследование, опубликованное в Journal of Translational Medicine (JTM), выявило неожиданный фактор, который может снизить риск развития диабета и других метаболических заболеваний — лечение корневых каналов при хроническом воспалении у корней зубов, известном как апикальный периодонтит, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Что показало исследование

Ученые наблюдали за состоянием здоровья 65 добровольцев на протяжении двух лет. Регулярные анализы крови с использованием ядерно-магнитной спектроскопии позволили отслеживать изменения в обмене веществ и уровне воспалительных процессов.

Уже через три месяца после проведенного лечения корневых каналов у пациентов наблюдалось:

  • Снижение уровня воспалительных маркеров

  • Уменьшение концентрации аминокислот, связанных с нарушением метаболизма

Спустя два года улучшились ключевые показатели глюкозы и липидов, что указывает на постепенное восстановление метаболического баланса организма.

Значение нормализации уровня пирувата

Особое внимание ученые уделили уровню пирувата (пировиноградной кислоты) в крови.

  • Пируват — ключевой промежуточный продукт клеточного метаболизма

  • Участвует в превращении аминокислот, липидов и других биологически активных веществ

  • Обеспечивает обмен белков, жиров и углеводов

Повышение уровня пирувата может быть связано с различными патологиями, включая сердечно-сосудистые заболевания и дефицит витамина B. После лечения корневых каналов уровень пирувата у испытуемых нормализовался, что свидетельствует о восстановлении метаболических процессов.

Связь стоматологических и системных заболеваний

Исследователи также отметили интересную закономерность:

  • Микробиом крови тесно связан с бактериями из инфицированных корней зубов

  • Локальные воспаления в полости рта оказывают системное влияние на организм и обмен веществ

Эти данные подтверждают, что забота о здоровье зубов напрямую влияет на общее состояние организма и может служить дополнительной стратегией профилактики диабета.

Вывод: лечение корневых каналов при хроническом воспалении зубов может не только сохранить здоровье полости рта, но и способствовать снижению риска метаболических нарушений, включая диабет, улучшая обмен веществ и уровень ключевых метаболитов в крови.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь