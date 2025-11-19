18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.11.2025, 15:18

Доктор предупредил о смертельной опасности «кроверазжижающих» таблеток

Новости Мира

Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников назвал кроверазжижающие препараты одними из самых опасных лекарств. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что неправильный прием этих средств может привести к сильным кровотечениям и даже летальному исходу, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: Яндекс Карты
Фото: Яндекс Карты

«Они как скальпель» — польза и риск

Мясников сравнил кроверазжижающие таблетки со скальпелем: «Ими можно спасти жизнь, а можно и лишить ее», — пояснил врач. Подобное лекарство требует строго контролируемого применения и недопустимо без назначения специалиста.

Только при серьезных заболеваниях

По словам доктора, применение этих препаратов должно ограничиваться тяжелыми состояниями, такими как:

  • различные виды рака,

  • инсульт,

  • тромбоз глубоких вен.

Любое отклонение от показаний повышает риск опасных осложнений.

Проблемы самовольного приема

Мясников обратил внимание, что некоторые пациенты начинают принимать кроверазжижающие средства самостоятельно, руководствуясь непроверенными советами медиков или знакомых.

Врач также высказал мнение, что медицинский персонал не должен использовать термины вроде «густая кровь», чтобы не провоцировать людей на самостоятельное лечение.

Призыв к Минздраву

Доктор Мясников уверен, что Министерству здравоохранения следует:

  1. Запретить прием кроверазжижающих таблеток без строгих показаний.

  2. Ввести запрет на использование сомнительных медицинских терминов в общении с пациентами.

Статья носит информационный характер и не является медицинским назначением. Перед применением любых препаратов требуется консультация специалиста.

