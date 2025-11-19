Учитель по игре на балалайке душил детей и предлагал им за это деньги

По информации СМИ, в Екатеринбурге 33-летний учитель по игре на балалайке стал фигурантом уголовного дела по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни» УК РФ из-за странного увлечения. Он якобы приглашал школьников домой, душил их пакетом и платил за это, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: кадр YouTube

Подозрительные «эксперименты» дома

«Он звал к себе детей от 10 до 15 лет под предлогом проверять оборудование для школы. А по итогу все переходило в «проверку» дыхания, где он брал пакет и так душил ребенка до 30 минут, за это платил деньги им», — рассказал источник в беседе с изданием.

Расследование через онлайн-материалы

Долгое время поведение учителя оставалось незамеченным. Однако внимание следователей привлекли материалы, опубликованные в сети, после чего родители обратились в полицию. Материалы дела были переданы в региональное управление Следственного комитета РФ.

Мера пресечения

Фигуранту дела назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается, следователи уточняют все обстоятельства происшествия.