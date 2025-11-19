18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
19.11.2025, 18:25

Сколько шоколада нужно для счастья и здоровья: названа идеальная доза

Новости Мира 0 418

Шоколад давно перестал быть просто сладким десертом. Он напрямую влияет на мозг, активируя систему награды, которая отвечает за чувство удовольствия и счастья. Пара кусочков тёмного шоколада может сделать нас спокойнее, бодрее и даже добрее. Причина не в магии, а в биохимии: шоколад стимулирует выработку серотонина и дофамина — нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

msn.com
msn.com

Идеальная доза: 25–50 граммов в день

Исследования подтверждают, что безопасная и полезная доза шоколада составляет от 25 до 50 граммов в день. Важно помнить, что речь идёт именно о тёмном шоколаде с содержанием какао не менее 50%. Молочный и белый шоколад больше содержат сахар и дают меньше пользы для организма.

Профессор Алексей Буеверов из Сеченовского университета рекомендует употреблять шоколад в первой половине дня, так как содержащиеся в нём алкалоиды могут стимулировать нервную систему и нарушить сон при позднем приёме.

Польза для мозга и настроения

Шоколад активирует зоны мозга, связанные с удовольствием. Врач-эндокринолог Маргарита Белоусова отмечает, что это делает шоколад не просто вкусным лакомством, но и продуктом с терапевтической ценностью.

Регулярное умеренное потребление шоколада снижает уровень кортизола — гормона стресса. Это помогает уменьшить тревожность, сохранить внутреннее равновесие и повысить эмоциональную устойчивость.

Минералы и защита сердца

Тёмный шоколад богат магнием, который способствует расслаблению мышц, и флавоноидами, улучшающими работу сосудов. Благодаря этому умеренное потребление шоколада может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Опасность превышения нормы

Слишком большое количество шоколада может дать обратный эффект: раздражительность, скачки сахара и бессонницу. Особенно важно не злоупотреблять им вечером, когда организм готовится к отдыху.

Качество и правильный приём

Шоколад раскрывает все свои полезные свойства только при правильном выборе продукта и умеренной дозировке. Еда “на бегу” или с кофе не принесёт пользы. Лучше выделить момент, насладиться вкусом и позволить мозгу ощутить удовольствие.

Влияние на когнитивные функции

Некоторые исследования показывают, что шоколад может улучшать когнитивные способности, особенно у пожилых людей, у которых естественным образом снижается уровень дофамина.

Однако шоколад не заменяет медицинскую терапию и не является средством лечения депрессии — это лишь поддержка настроения.

Шоколад для детей

Детям шоколад тоже разрешён, но в умеренных количествах. Избыточное употребление стимуляторов может негативно влиять на формирующуюся нервную систему.

Итог

Если вы хотите добавить немного счастья в повседневную жизнь, начните с плитки тёмного шоколада. Главное — соблюдать дозировку и наслаждаться продуктом осознанно, превращая этот маленький ритуал в удовольствие, а не привычку без контроля.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь