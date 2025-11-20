Мужчина установил рекорд по количеству засунутых в ноздри спичек

Мартин Штребю из Швеции попал в Книгу рекордов Гиннесса, засунув себе в ноздри 81 спичку, сообщает UPI. Сам рекордсмен признается, что вдохновили его на это собственные дети, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
По словам Штребю, идея родилась после того, как его дети посмотрели последнее издание Книги рекордов. Они заявили, что было бы «здорово», если бы отец тоже попробовал установить рекорд.
«Сначала я думал, что я недостаточно хорош ни в чем, чтобы быть лучшим в мире», — признался мужчина.
Рассмотрев существующие достижения, Мартин решил найти рекорд, который он сможет побить. Выбор пал на количество спичек, вставленных в ноздри — до этого рекорд составлял 68 штук.
«Я могу не только сильно растягивать ноздри, но и терпеть боль от засовывания спичек, так что у меня, можно сказать, есть природный дар», — рассказал Штребю.
Главной трудностью оказалось разработать технику, которая не позволяла бы спичкам выпадать.
«Когда я вставлял три спички, одна или две выпадали. После нескольких проб и ошибок я нашел метод, позволяющий минимизировать потери», — объяснил он.
Благодаря упорным тренировкам Мартину удалось установить новый рекорд — 81 спичка в ноздрях.
Для самого Штребю это достижение несет глубокий смысл:
«Как отец, я хочу, чтобы мои дети восхищались мной так же, как я восхищаюсь своим отцом, который научил меня большему, чем я могу описать», — заключил он.
Комментарии0 комментарий(ев)