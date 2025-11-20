Раскрыты новые подробности: певца Игоря Талькова убили из «Нагана» 1895 года

В деле об убийстве известного музыканта Игоря Талькова появились новые материалы. Согласно документам, на которые ссылается РИА Новости , смертельный выстрел был произведён из револьвера «Наган» образца 1895 года — оружия, давно ставшего историческим, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Характеристика оружия и пуль

Следственные материалы уточняют, что по исполнителю было сделано три выстрела оболочечными пулями калибра 7,62 мм. Из них только одна достигла цели и стала для артиста смертельной. Остальные пули прошли мимо.

Дело закрыто спустя три десятилетия

В конце октября расследование, продолжавшееся более 30 лет, было официально завершено. Суд подтвердил заочный приговор концертному директору Валерию Шляфману, которого признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии.

После гибели Талькова Шляфман уехал в Израиль, где и пребывает до сих пор, избегая реального тюремного срока.

Конфликт за кулисами: что стало причиной трагедии

Ссора из-за порядка выступлений

Согласно установленным обстоятельствам, 6 октября 1991 года за сценой Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге произошёл конфликт. Его участниками стали концертные директора — Валерий Шляфман и Игорь Малахов, телохранитель и директор певицы Азизы. Спор возник из-за того, кто из артистов должен выходить на сцену раньше.

Мотив и попытка выстрела

Следствие пришло к выводу, что между Шляфманом и Малаховым давно существовали неприязненные отношения. В ходе конфликта Шляфман достал револьвер и попытался выстрелить в Малахова. Тот успел уклониться, и пуля, изменив траекторию, попала в Игоря Талькова.

Позиция обвиняемого

Несмотря на выводы следствия, Валерий Шляфман утверждал, что смертельный выстрел был сделан другим человеком. Однако суд признал доказательства его вины достаточными и оставил приговор в силе.