18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 06:20

Раскрыты новые подробности: певца Игоря Талькова убили из «Нагана» 1895 года

Новости Мира 0 1 049

В деле об убийстве известного музыканта Игоря Талькова появились новые материалы. Согласно документам, на которые ссылается РИА Новости, смертельный выстрел был произведён из револьвера «Наган» образца 1895 года — оружия, давно ставшего историческим, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Характеристика оружия и пуль

Следственные материалы уточняют, что по исполнителю было сделано три выстрела оболочечными пулями калибра 7,62 мм. Из них только одна достигла цели и стала для артиста смертельной. Остальные пули прошли мимо.

Дело закрыто спустя три десятилетия

В конце октября расследование, продолжавшееся более 30 лет, было официально завершено. Суд подтвердил заочный приговор концертному директору Валерию Шляфману, которого признали виновным и назначили наказание в виде 13 лет колонии.

После гибели Талькова Шляфман уехал в Израиль, где и пребывает до сих пор, избегая реального тюремного срока.

Конфликт за кулисами: что стало причиной трагедии

Ссора из-за порядка выступлений

Согласно установленным обстоятельствам, 6 октября 1991 года за сценой Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге произошёл конфликт. Его участниками стали концертные директора — Валерий Шляфман и Игорь Малахов, телохранитель и директор певицы Азизы. Спор возник из-за того, кто из артистов должен выходить на сцену раньше.

Мотив и попытка выстрела

Следствие пришло к выводу, что между Шляфманом и Малаховым давно существовали неприязненные отношения. В ходе конфликта Шляфман достал револьвер и попытался выстрелить в Малахова. Тот успел уклониться, и пуля, изменив траекторию, попала в Игоря Талькова.

Позиция обвиняемого

Несмотря на выводы следствия, Валерий Шляфман утверждал, что смертельный выстрел был сделан другим человеком. Однако суд признал доказательства его вины достаточными и оставил приговор в силе.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь