18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 07:05

Земля наклоняется по вине человека - ученые обнаружили необычное вращение планеты

Новости Мира 0 555

Международная команда исследователей под руководством корейских ученых пришла к выводу, что чрезмерная откачка грунтовых вод способна влиять на наклон Земли. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Geophysical Research Letters (GRL), сообщает Lada.kz со ссылкой на altapress.ru.

Фото: freepik
Фото: freepik

Массовая откачка воды и её последствия

Ученые проанализировали данные за период с 1993 по 2010 годы и обнаружили, что из земной коры было извлечено около 2150 гигатонн воды. Большая часть этой воды в конечном итоге попала в океаны.

  • В результате уровень океанов поднялся примерно на 6 миллиметров.

  • Это смещение массы воды вызвало сдвиг оси Земли примерно на 86,5 см.

Специалисты объясняют этот процесс через принцип сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете способно изменять её вращение и характер наклона оси.

Новый взгляд на причины смещения оси

Ранее ученые связывали изменения положения планеты в основном с таянием ледников и глобальным изменением климата. Новое исследование обращает внимание на человеческий фактор — активное использование грунтовых вод для промышленности, сельского хозяйства и бытовых нужд.

Это подчеркивает, что человеческая деятельность способна оказывать влияние на глобальные геофизические процессы, хотя масштабы этого воздействия все еще обсуждаются.

Скептическая оценка российских экспертов

Некоторые российские ученые высказались критически по поводу выводов корейских коллег:

  • Масштабы Земли огромны: радиус планеты около 6400 километров, а толщина коры — всего 40 километров.

  • Глубина добычи воды относительно мала: вода извлекается в основном с верхних 300 метров земной коры.

  • Вода возвращается в круговорот: после использования она попадает в реки, испаряется и оседает в почве, что частично компенсирует извлечение.

По их мнению, ключевыми факторами положения планеты остаются процессы в ядре и мантии, которые определяют долгосрочные изменения оси и вращения Земли.

Итог исследования

Несмотря на критику, новое исследование расширяет понимание того, как человеческая деятельность влияет на планету. Даже относительно небольшие изменения в распределении массы воды могут оказывать заметное воздействие на глобальные геофизические процессы.

Ученые подчеркивают: это еще один сигнал о том, что вмешательство человека в природные процессы требует внимательного изучения и контроля, чтобы минимизировать возможные последствия для планеты.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь