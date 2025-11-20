Земля наклоняется по вине человека - ученые обнаружили необычное вращение планеты

Международная команда исследователей под руководством корейских ученых пришла к выводу, что чрезмерная откачка грунтовых вод способна влиять на наклон Земли. Результаты исследования опубликованы в авторитетном журнале Geophysical Research Letters (GRL), сообщает Lada.kz со ссылкой на altapress.ru.

Массовая откачка воды и её последствия

Ученые проанализировали данные за период с 1993 по 2010 годы и обнаружили, что из земной коры было извлечено около 2150 гигатонн воды. Большая часть этой воды в конечном итоге попала в океаны.

В результате уровень океанов поднялся примерно на 6 миллиметров .

Это смещение массы воды вызвало сдвиг оси Земли примерно на 86,5 см.

Специалисты объясняют этот процесс через принцип сохранения момента импульса: перераспределение массы на планете способно изменять её вращение и характер наклона оси.

Новый взгляд на причины смещения оси

Ранее ученые связывали изменения положения планеты в основном с таянием ледников и глобальным изменением климата. Новое исследование обращает внимание на человеческий фактор — активное использование грунтовых вод для промышленности, сельского хозяйства и бытовых нужд.

Это подчеркивает, что человеческая деятельность способна оказывать влияние на глобальные геофизические процессы, хотя масштабы этого воздействия все еще обсуждаются.

Скептическая оценка российских экспертов

Некоторые российские ученые высказались критически по поводу выводов корейских коллег:

Масштабы Земли огромны: радиус планеты около 6400 километров, а толщина коры — всего 40 километров.

Глубина добычи воды относительно мала: вода извлекается в основном с верхних 300 метров земной коры.

Вода возвращается в круговорот: после использования она попадает в реки, испаряется и оседает в почве, что частично компенсирует извлечение.

По их мнению, ключевыми факторами положения планеты остаются процессы в ядре и мантии, которые определяют долгосрочные изменения оси и вращения Земли.

Итог исследования

Несмотря на критику, новое исследование расширяет понимание того, как человеческая деятельность влияет на планету. Даже относительно небольшие изменения в распределении массы воды могут оказывать заметное воздействие на глобальные геофизические процессы.

Ученые подчеркивают: это еще один сигнал о том, что вмешательство человека в природные процессы требует внимательного изучения и контроля, чтобы минимизировать возможные последствия для планеты.