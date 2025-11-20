18+
20.11.2025, 08:26

Названы самые ленивые знаки Зодиака

Новости Мира

Астрологи уверены: прокрастинация — это не просто привычка откладывать дела, а явление, которое можно объяснить влиянием звезд. Некоторые знаки зодиака особенно склонны к медленному темпу жизни и любят отдых больше, чем спешку, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

По информации Mixnews, пока одни стремятся к цели и действуют активно, другие выбирают более размеренный подход, позволяющий сохранить внутреннее спокойствие.

Телец: мастер откладывания

Тельцы часто считают, что все важные дела можно перенести на завтра. Их списки задач могут быть очень длинными, но это не мешает им работать основательно, когда они, наконец, берутся за выполнение. Главное качество Тельцов — терпение и тщательность, пусть и с небольшими задержками.

Рак: домашний комфорт важнее спешки

Ракам ценен привычный ритм и чувство безопасности дома. Они склонны замедляться и избегать лишнего давления. Их «лень» на самом деле больше связана с потребностью эмоционально подготовиться к действиям и сохранить внутреннее равновесие, чем с нежеланием трудиться.

Рыбы: мечтатели в мире дел

Рыбы легко теряются, сталкиваясь с конкретными задачами, требующими планирования и организации. Они склонны уходить в свои мысли или переключаться на что-то другое. Для них прокрастинация — это способ провести день без суеты и стресса, оставаясь в комфортной зоне покоя.

