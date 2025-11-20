Смартфоны в 2026 году резко подорожают

Президент компании Xiaomi Лу Вэйбинг предупредил о серьёзном росте цен на смартфоны уже в следующем году. Как сообщает Reuters, изменения коснутся почти всех производителей на глобальном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Вести".
Лу Вэйбинг, выступая перед инвесторами, отметил несколько ключевых факторов, которые будут влиять на стоимость смартфонов:
Рост себестоимости производства: По словам топ-менеджера, цены на ключевые компоненты значительно увеличатся уже в 2026 году.
Давление на производителей: Из-за увеличения стоимости комплектующих компании будут вынуждены пересматривать ценообразование на свои устройства.
«Я ожидаю, что давление в следующем году будет гораздо сильнее, чем в этом. Потребители, вероятно, столкнутся с существенным ростом розничных цен на смартфоны», — подчеркнул Лу Вэйбинг.
По данным Reuters, главной причиной подорожания станут модули памяти. Их стоимость растёт по нескольким причинам:
Увеличение спроса на память: Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует больших объёмов памяти для обработки данных.
Строительство серверных мощностей: Компании активно развивают инфраструктуру для ИИ, что дополнительно повышает спрос на комплектующие.
Кроме памяти, увеличиваются цены и на другие элементы смартфонов, что создаёт давление на производителей. Несмотря на попытки оптимизировать затраты, по мнению Лу Вэйбинга, экономия не сможет компенсировать рост себестоимости, и повышение розничных цен неизбежно.
Компания продолжает занимать уверенные позиции в рейтингах производителей смартфонов:
Согласно данным исследовательской компании Omdia, в третьем квартале 2025 года Xiaomi поставила на рынок 43,3 млн устройств, удерживая третье место в мире с долей 13,6%.
Аналитики китайского агентства Sina также прогнозируют рост цен, связывая его с дефицитом модулей памяти и возрастающими потребностями рынка ИИ.
Покупателям стоит подготовиться к увеличению стоимости смартфонов в 2026 году. Главный фактор — рост цен на память и другие компоненты, стимулируемый развитием искусственного интеллекта и строительством серверной инфраструктуры. Даже крупные производители, такие как Xiaomi, не смогут избежать повышения розничных цен.
Если хотите, я могу сделать ещё более «журналистский» вариант, где материал будет читаться как полноценная аналитическая статья с вовлекающим вступлением и акцентом на последствия для казахстанских покупателей.
Комментарии0 комментарий(ев)