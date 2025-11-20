18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
20.11.2025, 08:53

Смартфоны в 2026 году резко подорожают

Новости Мира 0 418

Президент компании Xiaomi Лу Вэйбинг предупредил о серьёзном росте цен на смартфоны уже в следующем году. Как сообщает Reuters, изменения коснутся почти всех производителей на глобальном рынке, сообщает Lada.kz со ссылкой на "Вести".

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Причины подорожания гаджетов

Лу Вэйбинг, выступая перед инвесторами, отметил несколько ключевых факторов, которые будут влиять на стоимость смартфонов:

  • Рост себестоимости производства: По словам топ-менеджера, цены на ключевые компоненты значительно увеличатся уже в 2026 году.

  • Давление на производителей: Из-за увеличения стоимости комплектующих компании будут вынуждены пересматривать ценообразование на свои устройства.

«Я ожидаю, что давление в следующем году будет гораздо сильнее, чем в этом. Потребители, вероятно, столкнутся с существенным ростом розничных цен на смартфоны», — подчеркнул Лу Вэйбинг.

Основной драйвер роста цен — память

По данным Reuters, главной причиной подорожания станут модули памяти. Их стоимость растёт по нескольким причинам:

  • Увеличение спроса на память: Быстрое развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) требует больших объёмов памяти для обработки данных.

  • Строительство серверных мощностей: Компании активно развивают инфраструктуру для ИИ, что дополнительно повышает спрос на комплектующие.

Кроме памяти, увеличиваются цены и на другие элементы смартфонов, что создаёт давление на производителей. Несмотря на попытки оптимизировать затраты, по мнению Лу Вэйбинга, экономия не сможет компенсировать рост себестоимости, и повышение розничных цен неизбежно.

Позиции Xiaomi на мировом рынке

Компания продолжает занимать уверенные позиции в рейтингах производителей смартфонов:

  • Согласно данным исследовательской компании Omdia, в третьем квартале 2025 года Xiaomi поставила на рынок 43,3 млн устройств, удерживая третье место в мире с долей 13,6%.

  • Аналитики китайского агентства Sina также прогнозируют рост цен, связывая его с дефицитом модулей памяти и возрастающими потребностями рынка ИИ.

Вывод

Покупателям стоит подготовиться к увеличению стоимости смартфонов в 2026 году. Главный фактор — рост цен на память и другие компоненты, стимулируемый развитием искусственного интеллекта и строительством серверной инфраструктуры. Даже крупные производители, такие как Xiaomi, не смогут избежать повышения розничных цен.

