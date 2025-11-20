Внезапная остановка сердца: симптомы, которые проявляются за год до трагедии

Внезапная остановка сердца остаётся одной из ведущих причин скоропостижной смерти, особенно среди молодых людей. Ежегодно фиксируется около 250 тысяч таких случаев, при этом примерно четверть пациентов не старше 36 лет, сообщает Минздрав РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: verywellhealth.com

Шведские учёные изучили тревожную тенденцию

Исследователи из университета Гётеборга (Швеция) решили проанализировать причины внезапной смерти. В рамках работы они изучили не менее тысячи эпизодов, чтобы выявить ранние признаки риска.

Симптомы за год до остановки сердца

Эксперты обнаружили, что у трети умерших (33%) за год-полтора до трагедии проявлялись тревожные симптомы. Наиболее частыми из них были:

Обмороки и резкое головокружение;

Учащённое сердцебиение ;

Приступы тошноты ;

Внезапное ощущение жара или потливости.

По мнению исследователей, игнорирование этих сигналов может повышать риск скоропостижной смерти.

Сопутствующие факторы риска

Учёные также выявили ряд факторов, способствующих летальному исходу:

Психические расстройства — ранее диагностированы у около 17% погибших;

Приём психотропных препаратов ;

Кардиологические заболевания, подтверждённые медицинскими обследованиями.

Опасность для спортсменов

Особое внимание кардиологов привлекли люди, увлекающиеся спортом. Риск повышает гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание сердца, которое часто протекает бессимптомно, но может приводить к тяжёлым последствиям, включая внезапную смерть.

Итог

Учёные подчеркивают, что своевременное внимание к тревожным симптомам и регулярные обследования особенно важны для молодых людей и активных спортсменов. Игнорирование сигналов организма может стоить жизни.