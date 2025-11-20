18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 10:18

Внезапная остановка сердца: симптомы, которые проявляются за год до трагедии

Новости Мира 0 831

Внезапная остановка сердца остаётся одной из ведущих причин скоропостижной смерти, особенно среди молодых людей. Ежегодно фиксируется около 250 тысяч таких случаев, при этом примерно четверть пациентов не старше 36 лет, сообщает Минздрав РФ, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: verywellhealth.com
Фото: verywellhealth.com

Шведские учёные изучили тревожную тенденцию

Исследователи из университета Гётеборга (Швеция) решили проанализировать причины внезапной смерти. В рамках работы они изучили не менее тысячи эпизодов, чтобы выявить ранние признаки риска.

Симптомы за год до остановки сердца

Эксперты обнаружили, что у трети умерших (33%) за год-полтора до трагедии проявлялись тревожные симптомы. Наиболее частыми из них были:

  • Обмороки и резкое головокружение;

  • Учащённое сердцебиение;

  • Приступы тошноты;

  • Внезапное ощущение жара или потливости.

По мнению исследователей, игнорирование этих сигналов может повышать риск скоропостижной смерти.

Сопутствующие факторы риска

Учёные также выявили ряд факторов, способствующих летальному исходу:

  • Психические расстройства — ранее диагностированы у около 17% погибших;

  • Приём психотропных препаратов;

  • Кардиологические заболевания, подтверждённые медицинскими обследованиями.

Опасность для спортсменов

Особое внимание кардиологов привлекли люди, увлекающиеся спортом. Риск повышает гипертрофическая кардиомиопатия — заболевание сердца, которое часто протекает бессимптомно, но может приводить к тяжёлым последствиям, включая внезапную смерть.

Итог

Учёные подчеркивают, что своевременное внимание к тревожным симптомам и регулярные обследования особенно важны для молодых людей и активных спортсменов. Игнорирование сигналов организма может стоить жизни.

0
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь