Опасная легкость: модная соджу может отравить организм сильнее, чем обычная водка

Корейская водка соджу стремительно набирает популярность в России и других странах. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на преподавателя Государственного университета просвещения Александра Умнова, напиток, который в классическом виде производили из риса, сегодня нередко делают из батата, пшеницы или тростника, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.
Крепость соджу варьируется от 20 до 45 градусов, однако чаще всего потребители выбирают 20-градусные варианты.
По словам эксперта, именно мягкий вкус и сравнительно низкая крепость создают опасную иллюзию безопасности. Соджу пьют легче, чем обычную водку, а значит — выпивают больше. Это приводит к повышенному потреблению этанола и сильнейшему токсическому удару по организму.
Умнов подчёркивает: чем больше человек выпивает легкоусвояемого алкоголя, тем выше риск серьёзного отравления и тяжёлого похмелья.
Опасность заключается и в происхождении компонентов. Сейчас соджу производится из самых разных видов сырья, и, как отмечает Умнов, недобросовестные производители могут использовать некачественные или испорченные продукты, что снижает безопасность напитка.
Ещё одна серьёзная угроза — возможное добавление технических спиртов. В этом случае речь идёт уже фактически о самогоне, употребление которого может нанести организму серьёзный вред.
Несмотря на привлекательный вкус и моду на корейские напитки, соджу нельзя считать безопасной альтернативой водке. Лёгкость употребления, риск увеличить дозу этанола и возможное низкое качество делают её потенциально более опасной для здоровья.
