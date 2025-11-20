18+
20.11.2025, 12:01

Опасная легкость: модная соджу может отравить организм сильнее, чем обычная водка

Новости Мира

Корейская водка соджу стремительно набирает популярность в России и других странах. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на преподавателя Государственного университета просвещения Александра Умнова, напиток, который в классическом виде производили из риса, сегодня нередко делают из батата, пшеницы или тростника, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: gazeta.ru
Фото: gazeta.ru

Резкий рост популярности напитка

Крепость соджу варьируется от 20 до 45 градусов, однако чаще всего потребители выбирают 20-градусные варианты.

Главная угроза — «обманчивая лёгкость»

По словам эксперта, именно мягкий вкус и сравнительно низкая крепость создают опасную иллюзию безопасности. Соджу пьют легче, чем обычную водку, а значит — выпивают больше. Это приводит к повышенному потреблению этанола и сильнейшему токсическому удару по организму.
Умнов подчёркивает: чем больше человек выпивает легкоусвояемого алкоголя, тем выше риск серьёзного отравления и тяжёлого похмелья.

Проблема качества и сырья

Опасность заключается и в происхождении компонентов. Сейчас соджу производится из самых разных видов сырья, и, как отмечает Умнов, недобросовестные производители могут использовать некачественные или испорченные продукты, что снижает безопасность напитка.

Ещё одна серьёзная угроза — возможное добавление технических спиртов. В этом случае речь идёт уже фактически о самогоне, употребление которого может нанести организму серьёзный вред.

Вывод

Несмотря на привлекательный вкус и моду на корейские напитки, соджу нельзя считать безопасной альтернативой водке. Лёгкость употребления, риск увеличить дозу этанола и возможное низкое качество делают её потенциально более опасной для здоровья.

