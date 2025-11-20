«Ты прикалываешься?» Российский футболист о жизни на 100 тысяч рублей в месяц

Российский защитник Игорь Калинин, выступающий за греческий клуб «Пансерраикос», признался, что не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц с учётом всех текущих расходов. Его слова приводит Sport24, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
«Ты прикалываешься? Ха-ха! — заявил Калинин. — У меня жена, двое детей. А ещё содержу маму и бабушку. На такую сумму невозможно выжить вчетвером».
Футболист отметил, что многие спортсмены, утверждающие, что живут на 100 тысяч в месяц, вводят людей в заблуждение. Калинин подробно перечислил свои расходы:
оплата дома;
частные садик и школа для детей;
аренда автомобиля.
При этом он подчеркнул, что если бы жил один, 100 тысяч рублей в месяц были бы для него достаточной суммой.
Игорь Калинин родился в Керчи. В 2014 году он получил российский паспорт. Дебют в Российской премьер-лиге состоялся в 2018 году за «Краснодар», однако уже через несколько месяцев игрок покинул клуб и перешёл в казанский «Рубин».
В дальнейшем Калинин выступал за московское «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел». В 2025 году защитник отправился продолжать карьеру в Грецию, подписав контракт с «Пансерраикос».
Комментарии0 комментарий(ев)