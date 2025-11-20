«Ты прикалываешься?» Российский футболист о жизни на 100 тысяч рублей в месяц

Российский защитник Игорь Калинин, выступающий за греческий клуб «Пансерраикос», признался, что не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц с учётом всех текущих расходов. Его слова приводит Sport24 , сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Семья и расходы: почему 100 тысяч недостаточно

«Ты прикалываешься? Ха-ха! — заявил Калинин. — У меня жена, двое детей. А ещё содержу маму и бабушку. На такую сумму невозможно выжить вчетвером».

Футболист отметил, что многие спортсмены, утверждающие, что живут на 100 тысяч в месяц, вводят людей в заблуждение. Калинин подробно перечислил свои расходы:

оплата дома;

частные садик и школа для детей;

аренда автомобиля.

При этом он подчеркнул, что если бы жил один, 100 тысяч рублей в месяц были бы для него достаточной суммой.

Карьера Игоря Калинина: от России до Греции

Игорь Калинин родился в Керчи. В 2014 году он получил российский паспорт. Дебют в Российской премьер-лиге состоялся в 2018 году за «Краснодар», однако уже через несколько месяцев игрок покинул клуб и перешёл в казанский «Рубин».

В дальнейшем Калинин выступал за московское «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел». В 2025 году защитник отправился продолжать карьеру в Грецию, подписав контракт с «Пансерраикос».