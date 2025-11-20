18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 13:15

«Ты прикалываешься?» Российский футболист о жизни на 100 тысяч рублей в месяц

Новости Мира 0 347

Российский защитник Игорь Калинин, выступающий за греческий клуб «Пансерраикос», признался, что не смог бы прожить на 100 тысяч рублей в месяц с учётом всех текущих расходов. Его слова приводит Sport24, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Семья и расходы: почему 100 тысяч недостаточно

«Ты прикалываешься? Ха-ха! — заявил Калинин. — У меня жена, двое детей. А ещё содержу маму и бабушку. На такую сумму невозможно выжить вчетвером».

Футболист отметил, что многие спортсмены, утверждающие, что живут на 100 тысяч в месяц, вводят людей в заблуждение. Калинин подробно перечислил свои расходы:

  • оплата дома;

  • частные садик и школа для детей;

  • аренда автомобиля.

При этом он подчеркнул, что если бы жил один, 100 тысяч рублей в месяц были бы для него достаточной суммой.

Карьера Игоря Калинина: от России до Греции

Игорь Калинин родился в Керчи. В 2014 году он получил российский паспорт. Дебют в Российской премьер-лиге состоялся в 2018 году за «Краснодар», однако уже через несколько месяцев игрок покинул клуб и перешёл в казанский «Рубин».

В дальнейшем Калинин выступал за московское «Динамо», «Урал», «Ростов» и «Факел». В 2025 году защитник отправился продолжать карьеру в Грецию, подписав контракт с «Пансерраикос».

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь