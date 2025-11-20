Названы иномарки, которые выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу обновленные правила расчета утильсбора. Основное изменение — льготный тариф теперь сохраняется только для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил. Это повлияло на рынок импортных автомобилей: при выборе машины из-за рубежа теперь важно учитывать, попадет ли она под льготный тариф или придется платить повышенный сбор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Автоэксперт Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль», отметил, что из Китая в Россию выгодно везти автомобили Mazda. Среди рекомендуемых моделей:
Mazda 3
Mazda CX-5
Mazda CX-50
Mazda CX-4
Ключевые характеристики этих машин: двухлитровый двигатель мощностью до 160 л.с., классическая автоматическая коробка передач и возраст до пяти лет. Эти автомобили полностью соответствуют критериям льготного утильсбора.
Что касается Южной Кореи, здесь выгодно импортировать премиальные автомобили. По словам Рогова, повышенный утильсбор не грозит следующим моделям:
Audi Q2 и Q3 с двухлитровыми дизельными двигателями (150 л.с., с возможностью тюнинга)
Volkswagen Jetta с турбомотором 1,4 л (147 л.с.)
Volkswagen Tiguan с дизельным силовым агрегатом
BMW X1 и BMW 2 Series Active Tourer с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем
Эти автомобили надежны, имеют проверенные временем моторы и при желании поддаются чип-тюнингу, что позволяет повысить мощность без риска попасть под повышенный утильсбор.
По словам Рогова, при выборе автомобиля из-за рубежа важно обращать внимание не только на возраст и мощность двигателя, но и на тип коробки передач, а также на возможность последующего тюнинга. Это позволит сэкономить на утильсборе и при этом получить надежный и мощный автомобиль.
