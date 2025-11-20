Названы иномарки, которые выгодно везти из-за рубежа после повышения утильсбора

С 1 декабря 2025 года в России вступают в силу обновленные правила расчета утильсбора. Основное изменение — льготный тариф теперь сохраняется только для автомобилей с мощностью до 160 лошадиных сил. Это повлияло на рынок импортных автомобилей: при выборе машины из-за рубежа теперь важно учитывать, попадет ли она под льготный тариф или придется платить повышенный сбор, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: auto.ru

Китайский рынок: выгодные модели Mazda

Автоэксперт Дмитрий Рогов, основатель компании «РоговМобиль», отметил, что из Китая в Россию выгодно везти автомобили Mazda. Среди рекомендуемых моделей:

Mazda 3

Mazda CX-5

Mazda CX-50

Mazda CX-4

Ключевые характеристики этих машин: двухлитровый двигатель мощностью до 160 л.с., классическая автоматическая коробка передач и возраст до пяти лет. Эти автомобили полностью соответствуют критериям льготного утильсбора.

Южнокорейский рынок: премиальные модели без переплат

Что касается Южной Кореи, здесь выгодно импортировать премиальные автомобили. По словам Рогова, повышенный утильсбор не грозит следующим моделям:

Audi Q2 и Q3 с двухлитровыми дизельными двигателями (150 л.с., с возможностью тюнинга)

Volkswagen Jetta с турбомотором 1,4 л (147 л.с.)

Volkswagen Tiguan с дизельным силовым агрегатом

BMW X1 и BMW 2 Series Active Tourer с 1,5-литровым трехцилиндровым двигателем

Эти автомобили надежны, имеют проверенные временем моторы и при желании поддаются чип-тюнингу, что позволяет повысить мощность без риска попасть под повышенный утильсбор.

Экспертные рекомендации

По словам Рогова, при выборе автомобиля из-за рубежа важно обращать внимание не только на возраст и мощность двигателя, но и на тип коробки передач, а также на возможность последующего тюнинга. Это позволит сэкономить на утильсборе и при этом получить надежный и мощный автомобиль.