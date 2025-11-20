Названа специя, снижающая «плохой» холестерин

Специя черный тмин (Nigella sativa) давно известна в традиционной медицине как мощный антиоксидант и противовоспалительное средство. Новое исследование ученых из Осакского университета показало, что эта пряность не только помогает бороться с ожирением, но и эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, улучшая липидный профиль крови. Результаты работы опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FS&N), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Команда под руководством доцента Акико Кодзимы-Юасы провела комплексное исследование, включающее как клеточные эксперименты, так и клиническое испытание на людях.
Восьминедельный эксперимент включал добровольцев, которые ежедневно принимали 5 граммов порошка семян черного тмина — примерно одну столовую ложку. К концу исследования у участников наблюдалось:
значительное снижение уровня триглицеридов;
уменьшение общего холестерина;
снижение «плохого» холестерина (LDL);
рост «хорошего» холестерина (HDL).
Подобные изменения считаются важными для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Чтобы понять, как черный тмин влияет на организм, ученые изучили его эффект на жировые клетки. Оказалось, что экстракт семян блокирует адипогенез — процесс формирования и созревания жировых клеток.
Черный тмин препятствует:
накоплению жировых капель;
дифференцировке предшественников жировой ткани.
Таким образом, специя не только снижает уровень липидов в крови, но и напрямую воздействует на жировую ткань, уменьшая ее накопление.
«Наши результаты убедительно показывают, что черный тмин может служить функциональным продуктом для профилактики ожирения и заболеваний обмена веществ», — отметила Кодзима-Юаса.
Особенно важно, что эффект был доказан в реальном клиническом исследовании на людях, а не только на моделях или клетках.
Ученые планируют расширить исследование, проведя более длительные и масштабные испытания. Основные цели будущих работ:
изучение влияния черного тмина на инсулинорезистентность при диабете;
оценка влияния на воспалительные маркеры организма;
проверка долгосрочного эффекта на сердечно-сосудистую систему.
