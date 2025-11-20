18+
20.11.2025, 14:37

Названа специя, снижающая «плохой» холестерин

Новости Мира

Специя черный тмин (Nigella sativa) давно известна в традиционной медицине как мощный антиоксидант и противовоспалительное средство. Новое исследование ученых из Осакского университета показало, что эта пряность не только помогает бороться с ожирением, но и эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, улучшая липидный профиль крови. Результаты работы опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FS&N), сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Как проводилось исследование

Команда под руководством доцента Акико Кодзимы-Юасы провела комплексное исследование, включающее как клеточные эксперименты, так и клиническое испытание на людях.

Восьминедельный эксперимент включал добровольцев, которые ежедневно принимали 5 граммов порошка семян черного тмина — примерно одну столовую ложку. К концу исследования у участников наблюдалось:

  • значительное снижение уровня триглицеридов;

  • уменьшение общего холестерина;

  • снижение «плохого» холестерина (LDL);

  • рост «хорошего» холестерина (HDL).

Подобные изменения считаются важными для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Механизм действия на клеточном уровне

Чтобы понять, как черный тмин влияет на организм, ученые изучили его эффект на жировые клетки. Оказалось, что экстракт семян блокирует адипогенез — процесс формирования и созревания жировых клеток.

Черный тмин препятствует:

  • накоплению жировых капель;

  • дифференцировке предшественников жировой ткани.

Таким образом, специя не только снижает уровень липидов в крови, но и напрямую воздействует на жировую ткань, уменьшая ее накопление.

Потенциал для профилактики и будущие исследования

«Наши результаты убедительно показывают, что черный тмин может служить функциональным продуктом для профилактики ожирения и заболеваний обмена веществ», — отметила Кодзима-Юаса.

Особенно важно, что эффект был доказан в реальном клиническом исследовании на людях, а не только на моделях или клетках.

Ученые планируют расширить исследование, проведя более длительные и масштабные испытания. Основные цели будущих работ:

  • изучение влияния черного тмина на инсулинорезистентность при диабете;

  • оценка влияния на воспалительные маркеры организма;

  • проверка долгосрочного эффекта на сердечно-сосудистую систему.

0
0
0
