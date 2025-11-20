18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
519.41
600.85
6.41
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
20.11.2025, 15:38

В Пекине начали продавать кофе с тараканами и червями

Новости Мира 0 387

Пекинский музей насекомых удивил посетителей необычным напитком: в меню появилась чашка кофе с молотыми тараканами и сушеными желтыми мучными червями. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: ru.pinterest.com
Фото: ru.pinterest.com

Экзотический кофе в музее

Необычный напиток можно заказать в кофейнях музея по цене 45 юаней (около 3300 тенге) за чашку. По словам сотрудников музея, идея родилась благодаря тематике заведения:

«Поскольку музей посвящен насекомым, нам показалось логичным предложить соответствующие напитки. Кофе с тараканами в основном пробует любопытная молодежь, а родители с детьми чаще обходят его стороной», — рассказал один из сотрудников.

Популярность и вкусовые особенности

Напиток быстро набрал популярность в интернете, став настоящим трендом. Те, кто успел его попробовать, отмечают необычный вкус: горький с легкой кислинкой.

Безопасность и польза

Все ингредиенты закупаются в магазинах трав традиционной китайской медицины (ТКМ), что гарантирует безопасность напитка для посетителей.

Согласно традиционной китайской медицине:

  • Порошок из тараканов может использоваться для улучшения кровообращения.

  • Желтые мучные черви, богатые белком, способствуют укреплению иммунной системы.

Таким образом, необычный кофе совмещает в себе экзотический вкус и потенциальную пользу для здоровья, что и делает его привлекательным для любителей новых впечатлений.

2
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0
Казахстан открыл двери коноплеНовости Казахстана
16.11.2025, 11:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь