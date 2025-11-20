В Пекине начали продавать кофе с тараканами и червями

Пекинский музей насекомых удивил посетителей необычным напитком: в меню появилась чашка кофе с молотыми тараканами и сушеными желтыми мучными червями. Об этом сообщает Kazinform со ссылкой на South China Morning Post, сообщает Lada.kz со ссылкой на mk.ru.

Фото: ru.pinterest.com

Экзотический кофе в музее

Необычный напиток можно заказать в кофейнях музея по цене 45 юаней (около 3300 тенге) за чашку. По словам сотрудников музея, идея родилась благодаря тематике заведения:

«Поскольку музей посвящен насекомым, нам показалось логичным предложить соответствующие напитки. Кофе с тараканами в основном пробует любопытная молодежь, а родители с детьми чаще обходят его стороной», — рассказал один из сотрудников.

Популярность и вкусовые особенности

Напиток быстро набрал популярность в интернете, став настоящим трендом. Те, кто успел его попробовать, отмечают необычный вкус: горький с легкой кислинкой.

Безопасность и польза

Все ингредиенты закупаются в магазинах трав традиционной китайской медицины (ТКМ), что гарантирует безопасность напитка для посетителей.

Согласно традиционной китайской медицине:

Порошок из тараканов может использоваться для улучшения кровообращения.

Желтые мучные черви, богатые белком, способствуют укреплению иммунной системы.

Таким образом, необычный кофе совмещает в себе экзотический вкус и потенциальную пользу для здоровья, что и делает его привлекательным для любителей новых впечатлений.