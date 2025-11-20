WhatsApp допустил утечку 3,5 млрд номеров своих пользователей — уязвимость игнорировали 8 лет

Специалисты Венского университета обнаружили серьёзный пробел в системе конфиденциальности WhatsApp (Meta Platforms Inc. Уязвимость существовала около восьми лет и позволяла автоматически собирать данные практически всех пользователей сервиса — без взлома и обхода защиты, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Исследователи смогли сформировать базу из 3,5 млрд телефонных номеров, получить фото профилей и текстовые статусы значительной части аккаунтов, сообщают в SecurityLab.
Главной причиной утечки стала функция поиска контактов в WhatsApp. Приложение автоматически показывает, зарегистрирован ли номер в системе, и частично отображает профиль.
В веб-версии отсутствовали ограничения на количество запросов, что дало возможность за считанные часы перебрать глобальные диапазоны номеров и сопоставить их с реальными учетными записями.
Анализ данных показал:
57% найденных аккаунтов имели открытые изображения профилей;
примерно треть — доступные текстовые статусы.
Если такая база попадёт в открытый доступ, она может стать одной из крупнейших в истории, учитывая объем частичных персональных данных.
Исследователи сообщили Meta об уязвимости ещё весной, однако закрыта она была только в октябре.
Это означает, что сопоставимую операцию могли провести и злоумышленники — от спамеров и мошенников до государственных структур, использующих эти данные для мониторинга активности граждан.
При этом на аналогичную проблему ещё в 2017 году уже обращали внимание, но тогда компания объяснила происходящее «обычными настройками конфиденциальности».
Сравнение свежих результатов с ситуацией семилетней давности показывает:
если в 2017 году речь шла о десятках миллионов потенциально доступных профилей,
то сейчас WhatsApp пользуется более чем треть населения планеты.
Использование телефонного номера как основного идентификатора делает систему уязвимой: номера легко перебираются, а текущая архитектура не позволяет эффективно защититься без дополнительных технических ограничений.
Исследователи выявили значительные различия между регионами:
США: 44% из 137 млн профилей имели открытые фото;
Индия: 62% из 750 млн;
Бразилия: 61% из 206 млн.
Чем популярнее WhatsApp в стране, тем чаще пользователи остаются со стандартными настройками конфиденциальности.
Особое внимание вызвали миллионы пользователей из государств, где сервис официально запрещён:
Китай — 2,3 млн записей,
Мьянма — 1,6 млн.
По мнению исследователей, такой массив данных может использоваться местными властями для отслеживания граждан, обходящих блокировки.
Учёные также обнаружили сотни повторяющихся ключей сквозного шифрования. Это может указывать на широкое использование неофициальных версий WhatsApp, что потенциально снижает уровень защиты сообщений.
Исследователи считают, что проблема затрагивает не только WhatsApp, но и все сервисы, где телефонный номер является главным идентификатором.
Meta уже тестирует альтернативную систему — внутренние логины пользователей. Эксперты считают, что переход на такую модель может стать необходимостью, чтобы остановить массовый сбор данных и существенно повысить безопасность.
