Госдума одобрила повышение НДС до 22% с 2026 года

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России вырастет с 20% до 22%. Соответствующий закон был одобрен Госдумой и внесён в Налоговый кодекс РФ, сообщает РИА Новости. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, передает Lada.kz.

© РИА Новости / Владимир Федоренко

Льготы сохраняются для ключевых категорий товаров

Льготная ставка НДС будет действовать для следующих товаров:

основные продукты питания;

лекарства и медицинские изделия;

товары для детей;

книги;

племенные сельскохозяйственные животные.

Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира из перечня льготных товаров исключены и будут облагаться новой ставкой в 22%.

Экспертное мнение: баланс бюджета и экономический рост

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе более эффективно сбалансировать бюджет страны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что увеличение ставки налога может помочь удержать ключевые показатели экономики и создать финансовый задел на будущее. По его словам, есть основания полагать, что корректировка НДС окажет влияние на темпы экономического роста.

Какие товары и услуги подорожают

Экономисты прогнозируют, что повышение НДС повлияет на стоимость ряда товаров и услуг. По словам преподавателя Института международных экономических связей Ларисы Цикановой, рост цен затронет:

бытовую технику и электронику;

мебель;

строительные материалы;

транспортные услуги;

туристические услуги.

Эксперт пояснила, что увеличение налоговой нагрузки напрямую отражается на конечной цене для потребителей.