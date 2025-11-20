Госдума одобрила повышение НДС до 22% с 2026 года

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России вырастет с 20% до 22%. Соответствующий закон был одобрен Госдумой и внесён в Налоговый кодекс РФ, сообщает РИА Новости. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, передает Lada.kz.
Льготная ставка НДС будет действовать для следующих товаров:
основные продукты питания;
лекарства и медицинские изделия;
товары для детей;
книги;
племенные сельскохозяйственные животные.
Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира из перечня льготных товаров исключены и будут облагаться новой ставкой в 22%.
Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе более эффективно сбалансировать бюджет страны.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что увеличение ставки налога может помочь удержать ключевые показатели экономики и создать финансовый задел на будущее. По его словам, есть основания полагать, что корректировка НДС окажет влияние на темпы экономического роста.
Экономисты прогнозируют, что повышение НДС повлияет на стоимость ряда товаров и услуг. По словам преподавателя Института международных экономических связей Ларисы Цикановой, рост цен затронет:
бытовую технику и электронику;
мебель;
строительные материалы;
транспортные услуги;
туристические услуги.
Эксперт пояснила, что увеличение налоговой нагрузки напрямую отражается на конечной цене для потребителей.
Комментарии0 комментарий(ев)