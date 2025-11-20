18+
20.11.2025, 18:36

Госдума одобрила повышение НДС до 22% с 2026 года

Новости Мира 0 351

С 1 января 2026 года ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России вырастет с 20% до 22%. Соответствующий закон был одобрен Госдумой и внесён в Налоговый кодекс РФ, сообщает РИА Новости. При этом льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров, передает Lada.kz. 

© РИА Новости / Владимир Федоренко
© РИА Новости / Владимир Федоренко

Льготы сохраняются для ключевых категорий товаров

Льготная ставка НДС будет действовать для следующих товаров:

  • основные продукты питания;

  • лекарства и медицинские изделия;

  • товары для детей;

  • книги;

  • племенные сельскохозяйственные животные.

Однако молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира из перечня льготных товаров исключены и будут облагаться новой ставкой в 22%.

Экспертное мнение: баланс бюджета и экономический рост

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что повышение НДС позволит в среднесрочной перспективе более эффективно сбалансировать бюджет страны.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что увеличение ставки налога может помочь удержать ключевые показатели экономики и создать финансовый задел на будущее. По его словам, есть основания полагать, что корректировка НДС окажет влияние на темпы экономического роста.

Какие товары и услуги подорожают

Экономисты прогнозируют, что повышение НДС повлияет на стоимость ряда товаров и услуг. По словам преподавателя Института международных экономических связей Ларисы Цикановой, рост цен затронет:

  • бытовую технику и электронику;

  • мебель;

  • строительные материалы;

  • транспортные услуги;

  • туристические услуги.

Эксперт пояснила, что увеличение налоговой нагрузки напрямую отражается на конечной цене для потребителей.

