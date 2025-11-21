Юный экстремал из Китая вошёл в книгу рекордов Гиннесса за безумный трюк на велосипеде

11-летний китайский велосипедист Лю Хаорань вошёл в Книгу рекордов Гиннесса благодаря невероятному трюку. Он совершил самый высокий в истории прыжок с задним сальто на BMX, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengri Sport .

Кадр из видео

Новый рекорд Гиннесса

Пресс-служба Книги рекордов Гиннесса отметила в социальных сетях достижение юного спортсмена. Лю Хаорань стал первым человеком, который смог выполнить прыжок с задним сальто на высоту 2,9 метра.

“Это уникальное достижение для BMX и пример того, на что способны молодые спортсмены”, – отметили представители Гиннесса.

Путь к успеху

Лю Хаорань родился в 2014 году в городе Дуньгуан (Китай) в семье, где спорт и активный образ жизни были частью повседневности. С раннего детства он проявлял интерес к велосипедам и уже в возрасте 6–7 лет начал тренироваться в BMX – дисциплине, объединяющей акробатику, скорость и риск.

Под руководством опытных тренеров из местной школы экстремальных видов спорта Лю быстро освоил базовые трюки:

прыжки через препятствия,

вращения в воздухе,

простые сальто.

Первые соревнования и успехи

К 10 годам юный спортсмен уже участвовал в национальных соревнованиях, демонстрируя высокую технику и смелость на трассе. Его успехи на соревнованиях стали логичным шагом к мировому признанию и установлению рекорда Гиннесса.