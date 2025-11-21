Медуза убила двухлетнего ребёнка на популярном пляже

В Малайзии двухлетний мальчик из России скончался спустя четыре дня после ожога, полученного от укуса медузы. Инцидент произошёл на популярном туристическом острове Лангкави, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: dzen.ru

Смертельная встреча с морской опасностью

Трагедия случилась на мелководье пляжа Пантай-Ченанг. Мальчик по имени Владимир вместе с матерью плавал в море, когда внезапно был ужален медузой.

Отец ребёнка рассказал, что после укуса мальчик закричал от боли, и мать немедленно вытащила его на берег. Несмотря на усилия родителей и медицинского персонала, Владимир перестал дышать.

Борьба за жизнь и осложнения

Ребёнок был госпитализирован в больницу Sultanah Bahiyah в городе Алор-Сетар, штат Кедах. Медики делали всё возможное, однако через четыре дня мальчик скончался из-за серьёзных осложнений, вызванных ядом медузы.

Отец отметил, что благодарен врачам за их работу и при этом семья не планирует подавать судебный иск.

Предупреждение для туристов

Родители надеются, что трагедия послужит предупреждением другим туристам о присутствии опасных медуз в водах Лангкави и необходимости соблюдать осторожность.

Семья планирует кремировать ребёнка на территории Малайзии и затем доставить прах в Россию.