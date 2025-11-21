Медуза убила двухлетнего ребёнка на популярном пляже

В Малайзии двухлетний мальчик из России скончался спустя четыре дня после ожога, полученного от укуса медузы. Инцидент произошёл на популярном туристическом острове Лангкави, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.
Трагедия случилась на мелководье пляжа Пантай-Ченанг. Мальчик по имени Владимир вместе с матерью плавал в море, когда внезапно был ужален медузой.
Отец ребёнка рассказал, что после укуса мальчик закричал от боли, и мать немедленно вытащила его на берег. Несмотря на усилия родителей и медицинского персонала, Владимир перестал дышать.
Ребёнок был госпитализирован в больницу Sultanah Bahiyah в городе Алор-Сетар, штат Кедах. Медики делали всё возможное, однако через четыре дня мальчик скончался из-за серьёзных осложнений, вызванных ядом медузы.
Отец отметил, что благодарен врачам за их работу и при этом семья не планирует подавать судебный иск.
Родители надеются, что трагедия послужит предупреждением другим туристам о присутствии опасных медуз в водах Лангкави и необходимости соблюдать осторожность.
Семья планирует кремировать ребёнка на территории Малайзии и затем доставить прах в Россию.
