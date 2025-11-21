Как кофе может продлить жизнь: ученые раскрыли лучшее время для напитка

Ученые назвали точное время суток, когда употребление кофе может оказывать наибольший положительный эффект. Исследование показало, что правильный режим приема бодрящего напитка связан с продлением жизни и улучшением работы сердца, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Фото: freepik

Масштабный эксперимент ученых

Специалисты из Университета Тулейн провели длительное исследование, наблюдая за состоянием здоровья более 40 тысяч взрослых людей почти десять лет.

В ходе эксперимента ученые изучали связь между питанием участников и их самочувствием, в частности – влияние времени употребления кофе на организм.

Испытуемых разделили на две группы:

Утренние кофеманы – пили кофе только в первой половине дня.

Кофе в течение дня – употребляли напиток в любое время суток.

Польза утреннего кофе

Результаты исследования показали, что регулярное употребление кофе по утрам приносит ощутимую пользу:

Продление жизни – утренние любители кофе имели большую продолжительность жизни.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний – регулярный утренний прием снижал вероятность развития проблем с сердцем.

Кроме того, ученые отметили, что кофе в течение дня может нарушать сон и приводить к бессоннице.

Рекомендации ученых

Специалисты подчеркивают, что утреннее употребление кофе является наиболее безопасным и полезным для организма. В то же время слишком позднее питье бодрящего напитка может негативно сказаться на качестве сна и общем самочувствии.